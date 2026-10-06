"올해 박준현은 70점…중간 전환? 한번도 생각 안해"…불펜 3경기는 뭐냐고? [고척 현장]

10일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 키움 선발투수 박준현이 1회말 투구를 위해 마운드에 오르고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.10/

10일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 키움 선발투수 박준현이 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.10/

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] "중간 계투로 돌릴 생각은 단 한 번도 해본 적이 없다."

4년 연속 최하위라는 뼈아픈 시련 속에서도 키움 히어로즈가 묵묵히 밀고 나간 가장 확실한 소득은 '토종 선발 육성'이었다. 그리고 그 중심에서 한 시즌 동안 묵묵히 로테이션을 지탱한 영건 박준현을 향해 설종진 감독은 확고한 신뢰를 보냈다.

설 감독은 6일 고척스카이돔에서 열리는 KT 위즈와의 맞대결을 앞두고이날 시즌 마지막 등판에 나서는 선발 투수 박준현의 1년을 돌아보며 사령탑으로서 냉정하면서도 애정 어린 평가를 내놨다.

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대부분의 팀이 신인급 투수들을 기용할 때 롱릴리프나 추격조 등 불펜에서 경험을 쌓게 한 뒤 선발로 전환하는 코스를 밟는다. 하지만 설종진 감독의 계산은 달랐다.

설 감독은 "박준현은 중간 투수로 쓰는 것은 단 한 번도 생각해 본 적이 없다"라며 "처음부터 선발 자원으로 점찍고 플랜을 세웠던 투수다. 중간에서 짧게 던지며 혼란을 주기보다는, 마운드에서 긴 이닝을 책임지는 선발 투수로서의 루틴과 책임감을 체득하게 하는 것이 선수의 미래와 팀의 미래를 위해 옳다고 판단했다"라고 강조했다.

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9월 3경기는 불펜으로 나섰다. 이에 대해 설 감독은 "그 때는 로테이션이 좀 길었기 때문에 감을 유지하려고 내보낸 것"이라며 "몸 컨디션 조절 때문에 1이닝씩 던진 것 뿐"을 억측을 차단했다.

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실제로 박준현은 지난 달 17일 잠실 두산 베어스전에서 시즌 첫 불펜으로 등판했을 때 ⅔이닝 2실점으로 감을 찾지 못하는 모습이었다. 하지만 이후 지난 달 22일 고척 두산전과 지난 달 29일 부산 롯데 자이언츠전에서는 1이닝씩 무실점으로 막아냈다.

10일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 키움 선발투수 박준현이 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.10/

26일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 선발 투구하고 있는 키움 박준현. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

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시즌 마지막 등판을 앞둔 박준현에게 매긴 사령탑의 평점은 '70점'이었다. 비록 승수를 많이 쌓지는 못했지만, 부상 없이 계획했던 이닝을 채우며 로테이션을 지켜준 것만으로도 신인급 투수로서 제 몫을 다했다는 평가다.

설 감독은 "승리 투수가 된 경기는 별로 없었지만, 그래도 우리가 사전에 생각했던 플랜대로 1년 내내 선발 로테이션을 꿋꿋하게 지켜주며 팀에 큰 보탬이 됐다"라며 "그 과정에서 소중한 1군 실전 경험치를 엄청나게 쌓았다"라고 돌아봤다.

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이어 "무엇보다 신인급 투수로서 잔부상 하나 없이 시즌 끝까지 로테이션을 완주했다는 점을 높게 산다. 당초 벤치에서 잡았던 목표선인 '90이닝 안팎'도 거의 맞아떨어졌다. 그런 여러 가지 면을 종합했을 때 충분히 70점을 줄 수 있다"라고 칭찬했다. 박준현은 지난 29일까지 올해 21경기에서 84⅓이닝을 소화했다.

설 감독은 "내년 선발 후보군에도 박준현은 이미 내 머릿속에 확실하게 들어가 있다. 그것만으로도 올 시즌 70점의 역할을 훌륭히 해낸 셈"이라고 말했다.

그러면서도 겨울 동안 풀어야 할 확실한 과제를 짚어줬다. 설 감독은 "이제 다가오는 가을 마무리 훈련과 스프링캠프를 통해 제구력에 조금 더 신경을 쓰고 디테일을 가다듬어야 한다"라며 "도망가지 않고 스트라이크존을 공략하는 커맨드가 정교해진다면, 내년에는 지금보다 훨씬 더 좋은 투수로 성장할 것"이라고 확신했다.

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한편 이날 키움은 추재현(지명타자)-맷 데이비슨(1루수)-케스턴 히우라(좌익수)-김웅빈(3루수)-박찬혁(우익수)-임병욱(중견수)-김동헌(포수)-염승원(2루수)-최재영(유격수) 순으로 타석에 선다.

11일 잠실야구장에서 열린 2026 KBO 올스타전. 박준현이 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.11/

고재완 기자 star77@sportschosun.com