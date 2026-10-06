'1위 무산' 삼성 이 선수, 왜 이범호 감독 타박했나…"왜 KT 못 잡았어요?" [광주 현장]

KIA 타이거즈 이범호 감독(앞)의 어깨를 주무르는 삼성 라이온즈 최형우. 광주=김민경 기자

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[스포츠조선 김민경 기자] "아니 왜 KT를 못 잡았어요?"

이범호 KIA 타이거즈 감독이 6일 광주 삼성 라이온즈전을 앞두고 더그아웃에서 취재진과 대화를 나누고 있을 때였다. KIA 더그아웃 쪽으로 터벅터벅 걸어오는 삼성 선수가 있었다. 최형우였다.

최형우는 이 감독에게 인사하러 오자마자 "왜 KT를 못 잡았냐"고 타박부터 했다. 주변은 웃음바다.

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KIA는 지난달 29일부터 1일까지 광주에서 치른 KT 위즈와 3연전에서 모두 패했다. 경기마다 접전이었고, 전부 통한의 역전패를 당했다. KIA도 3위 도약을 위해선 반드시 1승 이상은 거둬야 하는 시리즈였는데, 1위를 확정하려는 KT의 총력전에 무릎을 꿇었다.

KIA가 KT를 1경기라도 잡았다면, 삼성은 1위 도전 가능성을 열어둘 수 있었다. KT와 삼성은 나란히 연승 행진을 달려 좀처럼 격차가 좁혀지지 않았고, 결국 삼성이 먼저 꺾였다. 삼성이 최근 잠시 2연패하는 사이 KT가 6연승을 질주해 1위를 확정했다. 마지막까지 기회를 엿보던 삼성으로선 아쉬울 수밖에.

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최형우는 또 힘겹게 3위로 도약한 이 감독을 축하했다. 아직 3위를 확정하려면 갈 길이 멀지만, KIA는 지난 3일부터 5일까지 잠실에서 LG 트윈스와 3연전을 싹쓸이했다. 이번에는 반대로 모두 KIA의 역전승이었다. KIA는 1경기차 앞선 3위가 됐고, 8연패에 빠진 LG는 4위로 내려앉았다.

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이 감독은 계속되는 순위 싸움과 관련해 "이겨서 3위가 되니까 경우의 수가 더 많이 남아 있는 것은 사실이다. 오늘과 내일 LG랑 두산(5위)도 다 경기를 치른다. 오늘과 내일 경기를 치르면 경우의 수가 나오지 않을까 생각한다. 오늘과 내일 경기를 지켜보고, 그 다음에 어떻게 준비해서 갈지 한번 더 고민하는 상황이 생기지 않을까 싶다. 일단 이기는 게 가장 좋은 경우의 수"라고 덤덤하게 말했다.

삼성 라이온즈 최형우(왼쪽)와 KIA 타이거즈 이범호 감독이 대화를 나누고 있다. 광주=김민경 기자

5일 잠실야구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 있다. KIA가 LG에 승리했다. 경기 종료 후 승리의 기쁨을 나누고 있는 KIA 선수들. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.05/

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KIA는 남은 6경기에서 가능한 빨리 많은 승수를 확보해야 한다. 그러려면 이날 삼성부터 잡아야 한다. KIA는 올해 삼성 상대로 9승6패를 기록했다.

이 감독은 최형우에게 "오늘(6일) 왜 선발 출전하냐"고 반격했고, 최형우는 "올해 KIA는 우리한테 진짜 벽 같은 존재였다"며 혀를 내둘렀다.

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최형우는 이날 5번 지명타자로 선발 출전한다.

최형우는 지난해까지 9년 동안 KIA에서 부동의 4번타자였다. 2016년 시즌을 마치고 첫 FA 자격을 얻어 KIA와 4년 100억원 계약에 성공, FA 100억원 시대를 열었다. 2021년 시즌을 앞두고 KIA와 한번 더 3년 47억원 계약에 합의했고, 2024년 1월에는 1+1년 총액 22억원 비FA 다년계약을 했다.

KIA는 지난 시즌을 마치고 최형우를 붙잡고자 했으나 우승을 노리는 친정 삼성이 적극적인 러브콜로 최형우의 마음을 움직였다. 2년 26억원 조건. 최형우는 2년 안에 삼성을 리그 정상에 올리는 미션을 받은 셈. 그래서 정규시즌 1위를 눈앞에서 놓친 것이 더 아쉬울 수밖에 없었다.

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최형우는 KIA를 떠날 당시 이 감독에게 "감독님은 잘 헤쳐나가실 거니까 걱정 안 한다"고 힘을 실어줬다. KIA는 시즌 초반 최형우의 공백을 채우지 못해 힘들었던 게 사실이지만, 서서히 김도영 나성범을 비롯, 외국인 타자 해럴드 카스트로까지 살아나면서 3위까지 치고 올라올 수 있었다.

삼성은 사실상 2위를 확정한 상황. 최형우는 마지막까지 순위 싸움을 이어 가고 있는 이범호 감독의 어깨를 장난스럽게 주물렀다. 최근 KT와 LG를 차례로 만나면서 지쳐 있던 이 감독은 모처럼 활짝 웃으며 잠시나마 무거운 짐을 내려놨다.

이범호 KIA 타이거즈 감독(앞)과 삼성 라이온즈 최형우. 광주=김민경 기자

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com