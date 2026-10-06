[속보]'이럴수가' 삼성 이 선수마저 정규시즌 아웃, 구자욱 뒤늦게 엔트리 말소…"원래 9일 선발 등판이었는데"

3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 두산과 삼성의 경기. 4회초 최원태가 마운드를 내려가고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.03/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] "원래 9일 선발 등판이었는데…."

삼성 라이온즈 우완 선발투수 최원태가 부상으로 정규시즌을 마쳤다. 최원태는 6일 광주 KIA 타이거즈전에 앞서 외야수 구자욱과 함께 1군 엔트리에서 말소됐다.

구자욱의 정규시즌 아웃은 일찍이 확정된 상태였다. 구자욱은 지난달 30일 대구 한화 이글스전 주루 도중 왼쪽 햄스트링을 다쳤고, 0.5~1㎝ 정도 손상되는 바람에 이른 복귀가 불가능한 상태였다. 우선 주사 치료를 받고, 부상 시점부터 2주 뒤에 재검진한 뒤 복귀 일정을 확정할 예정이었다.

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삼성은 일단 구자욱을 1군 엔트리에 계속 두고 있었는데, 이날 뒤늦게 제외했다.

최원태는 9일 인천 SSG 랜더스전에 정규시즌 마지막 선발 등판을 준비하고 있었지만, 왼쪽 고관절이 불편해 무리하지 않기로 했다. 최원태는 지난달 25일 인천 SSG전에도 선발 등판을 준비하다가 왼쪽 고관절이 불편해 취소했다.

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박진만 삼성 감독은 "(최)원태가 고관절이 불편해서, 원래 계획은 9일 선발 등판이었는데 정규시즌은 힘들 것 같다"고 설명했다.

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3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 롯데와 삼성의 경기. 4회말 구자욱이 우중간을 가르는 3루타를 치고 타임을 외치고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.03/

16일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 페덱이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.16/

부상 정도가 심하진 않아 포스트시즌 등판은 차질이 없을 전망이다.

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구자욱은 포스트시즌 때까지 회복할 수 있을지 아직은 확답할 수 없는 상태다.

박 감독은 구자욱과 관련해 "아직 차도는 없는 것 같다. 포스트시즌에 들어가려면 시간이 조금 있다. 다치고 일주일이 거의 지났다. 앞으로 일주일 더 있다가 재검진을 하고 상태를 봐야 할 것 같다"고 말을 아꼈다.

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원래 이날 선발 등판 예정이었던 크리스 페덱도 몸 상태가 온전하진 않다. 페덱은 지난 4일 대구 두산 베어스전 등판을 준비하다 등에 담 증상이 있어 취소했다. 생각보다 담 증상이 심해 조금 더 지켜봐야 하는 상황이다.

전날 KT 위즈가 1위를 확정하면서 사실상 2위를 확정한 삼성은 플레이오프를 준비하게 됐다. 부상을 안고 있는 선수들은 정규시즌 남은 경기에 무리하게 출전시키지 않을 계획. 다만 포스트시즌까지 공백기가 길다 보니 경기 감각은 유지할 수 있게 선수들을 기용할 예정이다.

박 감독은 1위 싸움이 끝난 것과 관련해 "뭔가 허탈한 느낌이다. 아쉬운 것도 있다. 올 시즌 들어오기 전에 계획한 대로 잘했다고 생각하는데, KT가 워낙 좋은 흐름이었다. 그런 점에서 어쩔 수 없었다"며 그동안 고생한 선수들을 다독였다.

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3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 박진만 감독이 취재진과 이야기를 나누고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.03/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com