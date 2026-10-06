[오피셜] '깜짝' KIA 7명 무더기 영입, 또 육성선수 신화 탄생할까…ML 지명 이력 선수 눈길

18일 인천SSG랜더스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 3회초 2사 2루 박상준이 1타점 적시타를 치고 있다. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.18/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김민경 기자] KIA 타이거즈가 육성선수 7명을 한꺼번에 영입했다.

KIA는 6일 '투수 이준혁(22), 최승혁(20), 내야수 최병용(24), 이지원(21), 송승엽(23), 외야수 김태언(22), 지승기(22) 등 총 7명을 육성선수로 영입했다'고 알렸다.

올해 KIA는 육성선수 출신인 1루수 박상준을 키워 눈길을 끌었다. 박상준은 세광고-강릉영동대를 졸업하고 2022년 KIA에 육성선수로 입단, 5년차인 올해 1군에 데뷔해 기량을 꽃피웠다. 올해 1군 45경기에 출전해 타율 2할6푼7리(120타수 32안타), 4홈런, 13타점, OPS 0.780을 기록했다.

Advertisement

육성선수를 1군 전력으로 키우는 게 단기간에 되는 일은 아니지만, KIA는 제2의 박상준을 기대하며 결단을 내렸다.

광주일고와 한양대를 졸업한 우완투수 이준혁은 뛰어난 신체 조건과 경기 운영 능력을 갖춘 선발 자원이다.

Advertisement

광주동성고를 거쳐 부산과기대를 졸업한 우완투수 최승혁은 볼의 움직임이 좋고 각이 큰 변화구가 강점이다.

Advertisement

KIA 타이거즈가 육성선수로 계약한 내야수 최병용. 사진제공=KIA 타이거즈

내야수 최병용은 신일고를 졸업한 뒤 2023년 MLB 드래프트 20라운드 전체 611순위로 샌디에이고 파드리스에 입단한 이력이 있다. 우수한 신체조건과 빠른 배트 스피드에서 나오는 장타력이 강점인 선수다.

Advertisement

대전고와 연세대를 졸업한 이지원은 안정적인 타격 능력과 성실함이 강점이며, 충암고와 동원대를 졸업한 송승엽은 뛰어난 운동 능력과 탄탄한 기본기를 갖추고 있다.

부산고와 동원과기대를 졸업한 외야수 김태언은 콘택트 능력이 뛰어나 올 시즌 대학리그에서 꾸준히 높은 타율을 유지했다. 서울자동차고와 한일장신대를 졸업한 지승기는 우수한 신체 조건과 운동 능력을 바탕으로 공수주 전반에서 안정적인 기량과 경기 수행 능력을 보였다.

Advertisement

KIA 관계자는 이번 영입에 대해 "드래프트에서 지명받지 못했지만 눈여겨보던 선수들을 테스트를 거쳐 영입했다"며 "선수별 잠재력과 성장 가능성에 중점을 두었고, 구단의 체계적인 육성 시스템과 지속적인 출전 기회 제공을 통해 팀 전력에 보탬이 되는 선수로 키워 나가겠다"고 말했다.

KIA 타이거즈가 육성선수로 계약한 투수 이준혁. 사진제공=KIA 타이거즈

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com