다저스 294억원 베테랑 복귀 가능성 호재! 그런데 자리 없다고?…'충격 은퇴'로 이어지나

Los Angeles Dodgers pitcher Blake Treinen throws during the second inning of a baseball game against the Cincinnati Reds, Wednesday, Sept. 16, 2026, in Cincinnati. (AP Photo/Carolyn Kaster)

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[스포츠조선 이종서 기자] "디비전시리즈를 통과한다면 합류할 수도 있다."

미국 LA 다저스 소식을 주로 다루는 '다저 블루'는 6일(이하 한국시각) '다저스 불펜진이 정규시즌 막바지에 블레이크 트라이넨의 우측 어깨 염증에 따른 15일짜리 부상자 명단(IL) 등재로 적잖은 타격을 입었다. 트라이넨은 오라클 파크에서 열린 샌프란시스코 자이언츠와의 정규시즌 161번째 경기(끝에서 두 번째 경기) 불펜 투구 도중 부상을 호소했다. IL 등재 당시 데이브 로버츠 다저스 감독은 이 38세 베테랑의 시즌이 사실상 끝났다고 내다봤다'고 전했다.

로버츠 감독의 한숨과 다르게 트라이넨은 가을야구 지원군이 될 수 있을 전망이다. 매체는 '앤드루 프리드먼 다저스 야구 부문 사장은 다저스가 내셔널리그 디비전시리즈(NLDS)를 통과해 상위 라운드로 진출할 경우 트라이넨이 불펜에 합류할 가능성을 열어두었다'고 전했다.

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프리드먼 사장은 트라이넨의 시즌 아웃 질문을 받자 "아직 확고하게 결정된 것은 아니다"라며 "디비전시리즈 출전이 불가능한 것은 명확하지 않다. 앞으로의 가을야구를 진행하면서 그의 상태를 계속 점검할 것"이라고 했다.

프리드먼 사장이 이토록 긍정적인 답을 한 이유는 부상 정도가 생각보다 크지 않기 때문. 매체는 '당초 트라이넨의 우측 어깨 통증의 정확한 정도나 수술 필요 여부는 즉각적으로 알려지지 않았지만 다행히도 심각한 부상은 피한 것으로 보인다'고 했다.

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프리드먼 사장 역시 "단순한 어깨 통증이다. 수술이 필요한 상태는 아니지만, 어깨 쪽에 약간의 문제가 발생한 것은 맞다"고 진단했다.

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그렇다고 마냥 안심할 수 있는 단계도 아니다. 트라이넨은 잦은 부상이 이어져 왔다. 매체는 '트라이넨은 지난해 우측 전완근 통증으로 3개월을 이탈한 바 있다. 올 시즌에도 팔꿈치 염증으로 두 달 넘게 자리를 비웠다가 지난 9월 2일에야 간신히 로스터에 복귀했다'라며 '잦은 부상 여파로 정규시즌 등판도 35경기(29⅔이닝)에 그쳤고, 4승 1패 평균자책점 3.64, WHIP 1.42를 기록했다. 시즌 내내 이어진 기복 있는 피칭 탓에 결국 승패가 크게 기운 부담 없는 상황에서 주로 마운드에 올라야 했다'고 평가했다.

Oct 4, 2026; Los Angeles, California, USA; Los Angeles Dodgers manager Dave Roberts walks to the mound during the fourth inning against the Atlanta Braves in game two of the NLDS for the 2026 MLB Playoffs at Uniqlo Field at Dodger Stadium. Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

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'다저블루'는 '현재 다저스가 디비전시리즈에서 애틀랜타 브레이브스를 꺾고 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS)에 진출한다면 트라이넨의 불펜 합류를 타진해 볼 수 있다. 혹은 월드시리즈 진출 시점까지 회복 시간을 더 벌어줄 수도 있다'고 전망하면서도 '그러나 트라이넨이 어느 라운드에 건강을 회복하더라도 무조건적인 로스터 합류를 장담할 수는 없다'고 선을 그었다.

다저스 입장에서는 트라이넨 복귀가 급한 건 아니다. 매체는 '트라이넨 본인이 후반기 극심한 부진을 겪었다. 이미 다저스 불펜에는 에드윈 디아즈, 에드가르도 엔리케스, 에반 필립스, 사사키 로키, 브록 스튜어트 등 훌륭한 우완 투수진이 꽉 들어차 있기 때문'이라고 분석했다.

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매체는 이어 '트라이넨은 2025시즌을 앞두고 다저스와 맺은 2년 2200만 달러(약 294억원) 연장 계약의 마지막 해를 보내고 있다'며 '내년 시즌에도 현역 연장 의지를 불태울 수 있겠지만, 현재의 부상 시련과 곧 닥쳐올 메이저리그 직장폐쇄 변수 등을 고려하면 그가 이대로 은퇴를 결심하더라도 전혀 놀라운 일이 아닐 것'이라고 덧붙였다.