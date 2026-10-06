'100안타' 단 5개 남았는데 선발 라인업에 없다?…안현민이 방망이 내려놓은 이유 [고척 현장]

5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데 자이언츠와 KT 위즈의 경기. 9대0으로 승리한 KT 이강철 감독이 코칭스태프와 기쁨을 나누고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.5/

5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데 자이언츠와 KT 위즈의 경기. 7회말 무사 안현민이 솔로포를 친 후 환영받고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.5/

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] 페넌트레이스 1위는 확정했다. 하지만 아직 안현민(KT 위즈)의 100안타 기록이 남아있다. 5일까지 95개의 안타를 때려낸 안현민은 100안타에 단 5개만 남겨두고 있다.

그런데 이상하다. 6일 고척 키움 히어로즈전 선발 라인업에 안현민이 빠졌다. 이날 KT는 최원준(우익수)-류현인(2루수)-샘 힐리어드(좌익수)-장성우(지명타자)-허경민(3루수)-오윤석(1루수)-배정대(중견수)-강현우(포수)-정준원(유격수)순으로 선발 라인업을 짰다.

비하인드가 있었다. 경기 전 이강철 감독은 "오늘 선발에서 빠진 주전들은 본인들이 먼저 쉬고 싶다는 의사를 전해왔다"라며 "현민이 같은 경우도 100안타 기록이 바로 코앞에 걸려 있어서 감독 입장에서는 웬만하면 라인업에 넣으려고 했다"라고 입을 열었다.

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이어 "하지만 고척스카이돔이 인조잔디 구장이지 않나. 현민이가 인조잔디에서 뛰고 나면 종아리와 다리 쪽에 피로도가 심하게 쌓인다고 하더라. 본인이 '오늘은 고척이라 쉬어가고 싶다'고 솔직하게 털어놨다"라며 "그래서 '경기 후반에 상황을 봐서 좋은 타이밍에 대타로 한 번 타석에 넣어주겠다'고 약속하고 선발에서 제외했다"라고 설명했다.

5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데 자이언츠와 KT 위즈의 경기. 7회말 무사 안현민이 솔로포를 친 후 힐리어드와 세리머니를 하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.5/

4일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 1회 안현민의 외야플라이 타구 때 득점에 성공한 KT 최원준. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.04/

천연잔디 구장과 달리 지면이 딱딱한 인조잔디는 하체 관절과 종아리 근육에 전해지는 충격이 크다. 한국시리즈 직행을 확정한 마당에, 굳이 무리해서 팀 주축 외야수의 다리에 무리를 줄 필요가 없다는 이 감독의 계산이다.

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안현민의 배려와 대비되는 대목은 외국인 거포 힐리어드의 선발 출전이다. 힐리어드는 이날 경기 라인업에 정상 배치됐다. KIA 타이거즈 김도영과 시즌 막판 1개 차 살얼음판 홈런왕 타이틀 경쟁을 펼치고 있기 때문이다.

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이 감독은 "힐리어드는 지금 홈런왕 경쟁 중이지 않나. 김도영이 어제 홈런을 쳐서 1개 차가 됐는데, 이런 개인 타이틀이 걸려 있는 선수는 끝까지 밀어줘야 한다"라고 힘줘 말했다.

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그러면서 "현민이도 100안타라는 의미 있는 기록이 걸려 있었기에 본인이 원하면 선발로 내보내겠지만 본인의 다리 컨디션이 우선이라고 판단했기에 휴식을 준 것"이라고 말했다. 개인 기록 욕심보다 팀의 가장 높은 무대(한국시리즈)를 위해 스스로 몸을 아끼는 성숙한 선택을 한 셈이다.

3일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 1회말 1타점 희생플라이를 날린 KT 안현민. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.03/

고재완 기자 star77@sportschosun.com