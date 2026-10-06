'김도영, 힐리어드 보고있나?' LG 오스틴, 41호 홈런 대폭발…공동 2위[잠실 현장]

4일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 1회말 1사 2루 LG 오스틴이 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.04/

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[잠실=스포츠조선 나유리 기자]LG 트윈스 오스틴 딘이 시즌 41호 홈런을 터뜨렸다.

오스틴은 6일 잠실구장에서 열린 NC 다이노스와의 홈 경기에서 3번타자-1루수로 선발 출전했다.

첫 타석부터 찬스가 찾아왔다. NC 선발 최성영이 흔들리면서 1회말 LG가 무사 1,2루 기회를 만들었다. 박해민과 송찬의가 연속 안타로 출루했다.

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노아웃 상황에서 최성영을 상대한 오스틴은 풀카운트 접전에서 7구째 137km 한가운데 직구를 잡아당겼고, 잠실구장 좌중간 담장을 넘어가는 스리런 홈런이 됐다. LG가 3-0 리드를 잡았다.

오스틴의 올 시즌 41번째 홈런이다. 올 시즌 김도영(KIA)과 홈런선두 경쟁을 펼쳤던 오스틴은 최근 페이스가 주춤했다.

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그러나 지난 4일 잠실 KIA전에서 40호 홈런을 터뜨린데 이어, 이날 41호 홈런을 쏘아올렸다. 오스틴은 다시 힐리어드(KT)와 나란히 홈런 부문 공동 2위에 올랐다. 1위 김도영과는 1개 차이에 불과하다.

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잠실=나유리 기자 youll@sportschosun.com