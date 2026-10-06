'200안타로 안 끝난다'…KT 최원준, KBO 역대3번째 '200안타' 금자탑→레이예스 기록까지 넘을까 [고척 현장]

4일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 5회 안타를 날린 KT 최원준. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.04/

5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데 자이언츠와 KT 위즈의 경기. 1회말 선두타자 2루타로 출루한 최원준이 1사 1, 3루 힐리어드의 안타 때 득점한 후 환영받고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.5/

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] KBO리그 45년 역사상 단 두 명에게만 허락됐던 '꿈의 200안타' 고지에 세 번째 주인공이 탄생했다. 바로 KT 위즈의 '안타 제조기' 최원준(29)이다. 2014년 서건창(당시 넥센) 이후 무려 12년 만에 터진 토종 타자 역대 두 번째 대기록이다.

최원준은 6일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와의 맞대결에 1번 우익수로 선발 출전해, 3회초 천금 같은 우전 2루타를 터뜨리며 시즌 200번째 안타를 달성했다.

대기록의 순간은 3회초에 찾아왔다. 1회초 첫 타석에서 키움 선발 박준현의 공을 공략했으나 아쉽게 좌익수 뜬공으로 물러났던 최원준은 두 번 연속 당하지 않았다. 3회초 선두타자로 다시 타석에 들어선 최원준은 박준현의 제구가 흔들린 틈을 타 침착하게 2B의 유리한 볼카운트를 선점했다.

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이어 3구째, 박준현이 카운트를 잡기 위해 던진 시속 138㎞ 슬라이더의 궤적이 밋밋하게 가운데로 몰렸다. 최원준의 전매특허인 간결하고 빠른 배트 스피드가 번개처럼 돌았다.

5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데 자이언츠와 KT 위즈의 경기. 최원준이 타격하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.5/

4일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 1회 안타를 날리고 있는 KT 최원준. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.04/

깔끔하게 날아간 타구는 우익수 앞에 깨끗하게 떨어졌고, 타구의 결을 살린 최원준은 거침없이 2루까지 내달려 슬라이딩에 성공했다. 시즌 200번째 안타가 시원한 장타(우전 2루타)로 장식되는 순간이었다.

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한 시즌 200안타는 KBO리그의 긴 역사 속에서도 단 두 차례밖에 나오지 않았다. 128경기 체제였던 2014년 서건창이 넥센 히어로즈 소속으로 201안타를 쳐내 MVP를 수상했다.

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144경기 체제로 바뀐 후에는 2024년 빅터 레이예스(롯데 자이언츠)가 202안타로 KBO 역대 한 시즌 최다 안타를 쳐냈다. 그리고 최원준이 이날 200안타를 달성했다. KT는 이날 후에도 3경기를 남겨놓고 있다. 때문에 레이예스의 기록을 넘어설 가능성도 있다.

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서건창 이후 무려 12년 동안 어떤 토종 타자도 넘보지 못했던 '200안타의 벽'을 최원준이 깨부쉈다.

8일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 SSG의 경기. 2회 1사 1,2루 KT 최원준이 내야 안타를 날리고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.08/

고재완 기자 star77@sportschosun.com