'미쳤다 또 역전 3점포' 김도영, 43호포 터졌다…단독 1위 안 뺏긴다, 오스틴 41홈런 추격[광주 현장]

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 1회말 1사 1루 KIA 김도영이 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] KIA 타이거즈 김도영이 2경기 연속 역전 스리런을 날렸다.

김도영은 6일 광주기아챔피언스필드에서 열린 삼성 라이온즈와 경기 0-2로 뒤진 3회말 2사 1, 2루 기회에서 중월 3점 홈런을 터트렸다. 볼카운트 2B0S에서 삼성 선발투수 장찬희의 바깥쪽 시속 145㎞ 직구를 제대로 받아쳤다. 비거리 130m 대형 홈런. 시즌 43호. 홈런 단독 1위를 굳히기 시작이다.

KIA는 이날 선발 김태형이 초반 실점하면서 경기 분위기가 어렵게 흘러가는 듯했다. 담 증상인 크리스 페덱을 대신해 선발 등판한 삼성 장찬희는 기대 이상의 호투를 이어 가고 있었다.

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그러나 3회말 1사 후 하주석이 1루수 땅볼 실책으로 물꼬를 트고, 박정우가 볼넷으로 걸어나가면서 역전의 발판을 마련했다. 김도영이 해결사로 나서면서 순식간에 3-2로 뒤집었다.

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 1회말 1사 1루 KIA 김도영이 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

5일 잠실야구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 9회초 KIA 김도영이 LG 고우석을 상대로 역전 3점 홈런을 날렸다. 포효하는 김도영. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.05/

김도영은 5일 잠실 LG 트윈스전에서도 극적인 역전 3점 홈런을 터트려 눈길을 끌었다. 3-4로 뒤진 9회초 2사 1, 2루 기회에서 역전 3점포를 날려 6대4 대역전승을 이끌었다. 덕분에 KIA는 3위를 사수하는 동시에 4위 LG와 1경기차로 거리를 벌렸다.

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LG 오스틴이 이날 잠실 NC 다이노스전에서 시즌 41호포를 터트리며 홈런왕 레이스에 먼저 불을 붙였는데, 김도영이 43호포로 응수하면서 다시 2개차를 유지했다. 오스틴은 KT 위즈 샘 힐리어드와 홈런 공동 2위가 됐다.

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4일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 1회말 1사 2루 LG 오스틴이 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.04/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com