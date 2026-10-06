"치어리더들에게 맥주 뿌렸다" 고의적인 괴롭히기, 구단 공식 대응 나섰다

사진=라쿠텐 걸즈 페이스북

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[스포츠조선 나유리 기자]야구장 관중석 워터 페스티벌에서 한 관중이 고의적으로 치어리더들에게 맥주를 뿌렸다. 구단은 해당 관중 수소문에 나섰다.

대만프로야구(CPBL) 라쿠텐 몽키즈는 지난 4일 타오위안 구장에서 워터 페스티벌을 개최했다. 경기 후 관중석에서 응원단과 관중들이 물총 싸움을 하기도 하고, 함께 응원을 벌이는 축제다. 당초 8월에 예정됐던 페스티벌은 한차례 연기되면서 이날 열렸다.

프로야구 치어리더들이 아이돌 그룹만큼이나 높은 인기를 누리는 대만에서도, '라쿠텐 걸즈'로 불리는 라쿠텐 소속 치어리더들은 더욱 유명하다. 이날도 라쿠텐 걸즈 멤버들이 응원단상에서 팬들과 워터 페스티벌을 함께 즐겼다.

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그런데 행사 후반부에 일부 몰지각한 팬들이 치어리더들을 향해 맥주를 뿌리고, 신체 부위를 물총으로 공격하는 모습이 나오면서 논란이 됐다.

당초 치어리더들은 맥주가 끼얹어질 당시에는 정확하게 상황을 파악하지 못했다가, 평범한 물이 아닌 술 냄새가 강하게 나자 표정이 굳기 시작했다.

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라쿠텐 소속 한 치어리더는 SNS를 통해 "행사가 끝난 후 온 몸에서 맥주 냄새가 심하게 났다"고 당시 상황을 설명했다. 또 다른 치어리더 키라는 "팬분들이 던진 맥주 세례로 피해를 입었다. 저 뿐만 아니라 다른 치어리더들도 피해를 입었다"고 호소했다.

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'NOW뉴스'에 따르면, 라쿠텐 구단은 5일 공식 성명문을 내고 "4일 경기 후 워터 페스티벌에서 한 팬이 구단의 규정을 무시하고, 치어리더들과 구단 직원들의 얼굴에 고의로 맥주를 뿌렸다. 이는 경기장 및 행사 규정을 중대하게 위반한 행위이며 피해자들에게 신체적 불쾌감을 줬다"면서 "이번 사건에 대해 영상 및 음성 녹음, 관련 사진 등 증거를 수집하고 있으며 현재 경찰 조사가 진행 중이다. 관련자들은 규정에 따라 처벌받을 것이며, 향후 라쿠텐이 주최하는 모든 경기와 이벤트 참여가 금지될 것"이라며 강하게 경고했다.

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라쿠텐 구단 뿐만 아니라 KBO리그에서도 워터 페스티벌을 개최할 경우, 물총에는 깨끗한 물만 채워야하며 음료수나 술 또는 기타 액체를 채우지 못하게 되어있다. 또 선수나 응원단, 구단 직원, 물놀이에 참가하지 않는 일반 관중에게 물을 뿌리는 것도 금지되어 있다.

하지만 이번 사건으로 인해 관중 참여 이벤트의 규칙이 좀 더 엄격해질 전망이다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com