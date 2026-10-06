'누가 3위하나 끝까지 가보자' LG 드디어 8연패 탈출! KIA와 초박빙 전쟁 [잠실 리뷰]

LG 오스틴 딘. 스포츠조선DB

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[잠실=스포츠조선 나유리 기자]3위 싸움 끝까지 간다. LG 트윈스가 8연패 탈출에 성공했다.

LG는 6일 잠실구장에서 열린 NC 다이노스와의 올 시즌 마지막 맞대결에서 6대1로 완승을 거뒀다. 이날 승리로 LG는 최근 8연패를 끊었다. 특히 최근 순위 경쟁 상대인 KIA 타이거즈와의 3연전에서 충격의 스윕패를 당했는데, 일단 연패를 끊으면서 한 숨 돌리게 됐다. 이날 KIA가 삼성에 패하면서, 두팀은 다시 승차가 사라졌다. KIA가 승률에서만 근소하게 앞선다. 올 시즌 NC와의 상대 전적에서도 LG가 10승6패로 앞선채 마무리 했다. 반면 포스트시즌 진출 탈락이 확정된 NC는 최근 3연패에 빠졌다.

NC 선발 라인업=김주원(유격수)-최정원(2루수)-박민우(지명타자)-김휘집(3루수)-블레인(1루수)-이우성(좌익수)-천재환(우익수)-김형준(포수)-오태양(중견수) 선발투수 최성영

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LG 선발 라인업=박해민(중견수)-송찬의(좌익수)-오스틴(1루수)-문정빈(지명타자)-이재원(우익수)-구본혁(유격수)-이주헌(포수)-신민재(2루수) 선발투수 박시원

LG가 최성영을 흔들어 1회부터 빠르게 점수를 뽑았다. 1회말 1번타자 박해민이 투수 앞 번트 안타를 기록했고, 송찬의의 안타로 무사 1,2루. 오스틴이 좌중간 담장을 넘기는 스리런 홈런을 터뜨리면서 LG가 3-0 리드를 잡았다.

LG 문보경. 스포츠조선DB

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여기서 끝이 아니었다. 1사 후 문보경의 솔로 홈런까지 터졌다. 문보경은 최성영을 상대로 우중간 담장을 넘기는 솔로포를 추가했다. LG는 1회에 홈런 2방으로 4-0 앞서기 시작했다.

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NC도 2회초 곧장 1점을 만회했다. 김휘집이 선두타자 안타를 기록했고, 상대 폭투로 2루까지 진루했다. 블레인은 1루수 파울뜬공으로 잡혔으나 이우성이 중견수 방면 적시타를 기록하면서 2루에 있던 김휘집이 홈까지 들어왔다.

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쫓기던 LG는 2회말 추가점을 올렸다. 1사 후 박해민의 안타에 이어 2루 도루가 나왔다. 1사 2루 상황에서 송찬의가 유격수 포구 실책으로 출루했고, 그사이 박해민은 3루까지 들어갔다. 오스틴은 이번엔 2루 뜬공으로 아웃됐지만, 문정빈이 좌익수 앞에 떨어지는 1타점 적시타로 3루주자 박해민이 득점을 올렸다. LG가 다시 5-1, 4점 차로 앞서기 시작했다.

LG 박해민. 스포츠조선DB

이후 잠잠해졌던 LG는 6회말 홈런으로 1점을 더 추가했다. 2아웃 주자 없는 상황에서 송찬의가 제구가 흔들리던 하준영을 상대했고, 2B 유리한 카운트에서 142km 직구를 통타해 좌월 솔로포로 연결시켰다. LG는 5점 차로 도망쳤다.

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LG는 선발 박시원이 5⅓이닝동안 5안타 4탈삼진 2볼넷 1실점으로 호투를 펼쳐 승리투수가 됐다. 시즌 2승째. 박시원은 한 경기 개인 최다 이닝을 소화하면서 자신의 기록을 깼다.

잠실=나유리 기자 youll@sportschosun.com