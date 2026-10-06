최원준 201안타 '레이예스 기다려!'→류현인 4안타 폭발…KT, 정규 1위 자축쇼 [고척 리뷰]

200안타를 때린 최원준. 사진제공=KT 위즈

4안타 류현인. 송정헌 기자 songs@sportschosun.com

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] 2026 정규시즌 챔피언 KT 위즈가 고척을 맹폭하며 자축포를 쏘아 올렸다. 대기록과 화력 쇼, 그리고 마운드의 완벽한 조화가 어우러진 압도적인 완승이었다. '안타 기계' 최원준은 200안타를 넘어 서건창의 201안타 대기록과 타이를 이루며 역사의 중심에 섰고, 류현인은 4안타를 몰아치며 키움 마운드를 무너뜨렸다.

KT는 6일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와의 시즌 최종전(16차전) 맞대결에서 장단 15안타를 폭발시킨 타선과 선발 데이비스 대니엘의 탈삼진 쇼를 앞세워 10대1 대승을 거뒀다.

전날(5일) 정규시즌 1위를 조기 확정한 KT는 주전들을 일부 쉬게 하면서도 빈틈없는 경기력을 선보이며 축제 분위기를 이어갔다. 반면 최하위 키움은 선발 박준현의 조기 강판과 불펜 난조 속에 2연패에 빠지며 고개를 숙였다.

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이날 경기의 하이라이트는 단연 최원준의 방망이 끝에서 터진 대역사였다. 1회초 첫 타석 좌익수 뜬공으로 숨을 고른 최원준은 3회초 선두타자로 나서 대기록의 축포를 쐈다. 키움 선발 박준현의 볼 2개를 골라낸 뒤, 3구째 가운데로 몰린 시속 138㎞ 슬라이더를 결대로 통타해 우익수 방면 2루타를 터뜨렸다.

200안타를 만들어내는 최원준. 사진제공=KT 위즈

대니엘. 사진제공=KT 위즈

2014년 서건창(201안타), 2024년 빅터 레이예스(202안타)에 이어 KBO 리그 역대 3번째이자 국내 타자로는 역대 2번째로 달성한 '한 시즌 200안타' 금자탑이었다.

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최원준의 질주는 멈추지 않았다. 4회초 1사 1루에서 다시 타석에 들어선 최원준은 우전 안타를 터뜨리며 시즌 201번째 안타를 완성했다. 2014년 서건창이 작성했던 '토종 단일 시즌 최다 안타(201안타)' 기록과 어깨를 나란히 하는 순간이었다.

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이날 2안타를 추가한 최원준은 같은 날 1안타를 때려낸 롯데 빅터 레이예스와 함께 시즌 안타 부문 공동 1위로 올라서며, 남은 잔여 경기에서 202안타를 넘어 KBO 신기록에 도전할 완벽한 발판을 마련했다.

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마운드에서는 선발 투수들의 명암이 엇갈렸다.

KT 선발 대니엘은 1회 시작부터 불꽃을 뿜었다. 경기 시작 후 2회 2사까지 키움 타선 5명을 모조리 삼진으로 돌려세우는 괴물 같은 탈삼진 능력을 뽐냈다. 2회말 2사 후 임병욱에게 우중간 안타를 허용하며 5연속 탈삼진 행진은 멈췄지만, 흔들림 없이 5이닝 동안 4안타 1사구 8탈삼진 1실점으로 키움 타선을 틀어막고 시즌 5승(2패)째를 수확했다.

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반면 시즌 마지막 등판에 나선 키움 선발 박준현은 챔피언 타선의 집중력을 버텨내지 못했다. 3⅓이닝 동안 7안타 4볼넷 2탈삼진 3실점으로 고전한 끝에 조기 강판당했다.

승부의 팽팽한 흐름은 3회부터 KT 쪽으로 급격히 기울었다. 3회 최원준의 200안타 2루타와 류현인의 좌전 안타, 장성우의 볼넷으로 만든 1사 만루에서 허경민의 우익수 희생플라이로 3루 주자 최원준이 홈을 밟았다. 이어 2사 1, 3루에서 오윤석이 2·3루 간을 꿰뚫는 깨끗한 1타점 적시타를 터뜨려 2-0으로 달아났다. 키움이 3회말 2사 후 추재현의 사구와 맷 데이비슨, 케스턴 히우라의 연속 안타로 1점을 쫓아왔지만, 추격은 거기까지였다.

5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데 자이언츠와 KT 위즈의 경기. 7회말 무사 안현민이 솔로포를 친 후 힐리어드와 세리머니를 하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.5/

3일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 1회말 1타점 희생플라이를 날린 KT 안현민. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.03/

4회 강현우의 볼넷과 최원준의 201번째 안타로 만든 1사 1, 2루 찬스에서 류현인이 좌중간을 완전히 가르는 2타점 적시 2루타를 작렬하며 스코어를 4-1로 벌렸다.

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5회에도 선두타자 허경민이 우중간 2루타로 포문을 연 뒤, 후속 타자들의 연속 희생타로 1점을 보태 5-1로 도망갔다.

6회는 빅이닝이었다. 종아리 보호 차원에서 선발 제외됐던 안현민이 대타로 등장해 시즌 96번째 안타를 뽑아냈고, 최원준의 희생타와 류현인의 우전 2루타로 1사 2, 3루가 됐다. 이어 홈런왕 경쟁 중인 샘 힐리어드가 중전 적시 2루타로 2타점을 쓸어 담았고, 만루에서 허경민의 2타점 좌전 2루타, 오윤석의 희생플라이, 배정대의 우전 적시타가 쉴 새 없이 터지며 순식간에 10-1 두 자릿수 득점을 완성했다.

이후 KT는 7회부터 가동된 불펜진이 실점 없이 키움 타선을 틀어막으며 10대1 완승에 마침표를 찍었다.

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 7회 KT 안현민이 사구 직후 통증을 호소하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

고재완 기자 star77@sportschosun.com