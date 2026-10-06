'충격 역전패' 3위 KIA만 졌다, 4위 LG-5위 두산 승리…김도영 43호포+4타점 원맨쇼 빛 바랬다[광주 리뷰]

30일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 6회 마운드에 오른 KIA 성영탁. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.30/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] KIA 타이거즈가 역전패해 3위 사수에 빨간불이 들어왔다.

KIA는 6일 광주기아챔피언스필드에서 열린 삼성 라이온즈와 경기에서 4대5로 역전패했다. 3위 KIA는 시즌 성적 75승62패2무를 기록했다. 일단 4위 LG 트윈스가 이날 NC 다이노스전에서 6대1로 승리했으나 KIA는 경기차 없이 3위를 유지한다. 5위 두산 베어스는 부산 롯데 자이언츠전 3대1 승리로 이겨 2경기차로 KIA와 LG를 압박했다.

2위 삼성은 이날 힘을 빼고 KIA를 상대했다. 전날 KT 위즈가 1위를 확정해 삼성은 남은 시즌 힘을 뺄 이유가 없어졌다. 2위를 확정한 만큼 선수들이 경기 감각을 잃지 않는 선에서 주축 선수들을 관리할 계획을 세웠다. 삼성은 뜻밖의 역전승으로 83승54패3무를 기록했다.

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삼성은 김지찬(중견수)-김성윤(우익수)-박승규(좌익수)-르윈 디아즈(1루수)-최형우(지명타자)-강민호(포수)-김영웅(3루수)-이재현(유격수)-류지혁(2루수)으로 선발 라인업을 꾸렸다. 선발투수는 장찬희.

KIA는 박정우(우익수)-박재현(좌익수)-김도영(3루수)-해럴드 카스트로(1루수)-나성범(지명타자)-김선빈(2루수)-김호령(중견수)-김태군(포수)-하주석(유격수)으로 맞섰다. 선발투수는 김태형.

30일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 1회 마운드에 오른 KIA 김태형. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.30/

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 1회말 1사 1루 KIA 김도영이 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

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김태형이 자기 몫을 충분히 해줬다. 4⅓이닝 80구 5안타 3볼넷 4삼진 2실점을 기록했다. 이후 이의리(⅔이닝)-이태양(⅔이닝)-곽도규(⅓이닝 2실점)-조상우(1이닝)-성영탁(1이닝 1실점)-최지민(⅓이닝)-전상현(⅔이닝)까지 불펜 총력전을 펼쳐 끝내 웃지 못했다.

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김도영은 시즌 43호포를 터트려 홈런 단독 1위를 유지했다. 3타수 1안타(1홈런) 4타점으로 분투했다.

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선취점은 삼성의 몫이었다. 1회초 김지찬이 투수 앞 내야안타로 출루하고, 2사 2루에서 디아즈가 좌익수 왼쪽 적시 2루타를 쳐 0-1이 됐다.

김태형은 3회초 최대 위기를 맞이했다. 류지혁과 김지찬의 연속 안타, 2사 후 디아즈의 볼넷으로 만루가 됐다. 최형우가 밀어내기 볼넷을 얻어 0-2. 계속된 2사 만루 위기에서 강민호를 헛스윙 삼진으로 돌려세워 추가 실점은 막았다.

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김도영이 3회말 경기를 뒤집었다. 2사 1, 2루 기회에서 중월 3점 홈런을 터트렸다. 볼카운트 2B0S에서 삼성 장찬희의 바깥쪽 직구를 제대로 받아쳤다. 비거리 130m 대형 홈런. KIA는 3-2로 앞서 나갔다.

KIA는 5회초 달아나는 점수를 뽑았다. 하주석과 박정우의 연속 안타로 무사 1, 2루 기회를 잡았다. 박재현의 희생번트로 1사 2, 3루. 김도영이 좌익수 희생플라이를 쳐 4-2로 달아났다.

순항하던 KIA는 7회초 일격을 당했다. 좌완 곽도규가 7회초 선두타자 김현준을 볼넷으로 내보낸 게 화근이었다. 김성윤에게 우월 투런포를 허용해 4-4가 됐다. 김성윤은 6홈런으로 개인 한 시즌 최다 타이기록을 세웠다.

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8회초에는 믿었던 성영탁이 일격을 당했다. 2사 후 박계범에게 좌월 투런포를 허용해 4-5로 뒤집혔다.

삼성 라이온즈 박계범(왼쪽). 사진제공=삼성 라이온즈

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com