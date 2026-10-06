정규 1위 확정한 KT, 왜 10대1로 키움을 맹폭했을까?…이강철 감독 총평 [고척 승장]

4안타 류현인. 사진제공=KT 위즈

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] "최원준의 200안타 달성을 축하한다."

정규시즌 우승을 확정 지은 뒤에도 KT 위즈의 '챔피언 본색'은 멈추지 않았다. 고척 원정에서 장단 15안타를 몰아치며 키움을 10대1로 대파한 KT 위즈 이강철 감독이 투타의 완벽한 활약과 대기록을 쓴 제자를 향해 아낌없는 박수를 보냈다.

KT는 6일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와의 시즌 16차전 맞대결에서 선발 데이비스 대니엘의 5이닝 8탈삼진 1실점 역투와 장단 15안타 10득점을 합작한 타선의 화력을 앞세워 10대1 대승을 거뒀다.

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전날(5일) 롯데 자이언츠전을 잡고 정규시즌 1위를 조기 확정한 KT는 주전 선수들의 일부 휴식 속에서도 투타 모두 빈틈없는 집중력을 선보이며 축제 분위기를 이어갔다.

경기 후 이 감독은 1회부터 5타자 연속 탈삼진을 기록하며 위력적인 구위를 뽐낸 선발 대니엘과 뒤이어 등판해 실점 없이 경기를 끝낸 불펜진을 먼저 칭찬했다.

4안타 류현인. 사진제공=KT 위즈

4안타 류현인. 사진제공=KT 위즈

이강철 감독은 "선발 대니엘이 최근 경기들에서 좋은 컨디션을 보여주고 있는 것이 고무적이다. 이어 등판한 투수들도 4이닝을 무실점으로 잘 막아줬다"라고 평가했다.

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대니엘은 5이닝 동안 4안타 1사구 8탈삼진 1실점으로 호투하며 시즌 5승(2패)째를 수확했고, 6회부터 가동된 불펜진 역시 4이닝을 무실점으로 삭제하며 한국시리즈를 앞두고 쾌조의 마운드 컨디션을 입증했다.

타선에서는 KBO 역대 3번째이자 토종 2번째로 '200안타 대기록'을 세운 최원준을 필두로 류현인, 허경민, 오윤석, 배정대 등이 고르게 폭발했다.

이 감독은 "타선에선 3회초 최원준과 류현인의 안타로 잡은 기회에서 허경민의 희생플라이, 오윤석의 적시타로 앞서갈 수 있었다. 4~6회에도 활발한 타격을 보여주면서 승기를 굳혔다. 최원준, 류현인, 배정대 등 타선 전체가 좋은 타격을 해줬다. 최원준의 200안타 달성을 축하한다"라고 만족감을 드러냈다.

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마지막으로 이 감독은 정규 1위 확정 직후 평일 원정 경기임에도 3루 관중석을 가득 메우고 열띤 응원을 팬들을 향해 고마움을 전했다. 그는 "원정 경기에서 열렬한 응원을 보내주신 팬들에게 감사하다"라고 고개를 숙였다.

정규시즌 패권을 조기에 확정 지었음에도 나태함 없이 투타 모두 완벽한 경기력으로 10대1 압승을 완성한 KT 위즈. 가을을 향한 실전 점검까지 챙긴 마법사 군단의 질주는 여전히 뜨겁게 이어지고 있다.

4안타 류현인. 사진제공=KT 위즈

고재완 기자 star77@sportschosun.com

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