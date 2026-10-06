"너희가 다저스 우승 망칠거야?" 레전드 역대급 망언! 욕먹는 이유 있다

데릭 지터. AP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]"혹시 너희가 방해자(Spoiler)가 될거야?"

메이저리그(MLB)의 전설적인 선수이자 현재 방송 해설위원인 데릭 지터가 인터뷰에서 말실수를 해서 엄청난 비난을 받고 있다.

사건은 지난 5일(이하 한국시각) 내셔널리그 디비전 시리즈에서 애틀랜타 브레이브스가 LA 다저스를 3대2로 꺾은 이후 벌어졌다.

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1차전에서 패한 애틀랜타는 이날 다저스를 상대로 집중력있는 경기력을 보여주면서 1점 차 승리를 지켰다. 다저스는 선발 블레이크 스넬이 3⅔이닝만에 강판됐고, 애틀랜타도 선발 레이 커를 2⅔이닝만에 내렸지만 불펜진을 총동원해 어려운 경기를 잡아냈다.

경기가 끝난 후 'FOX 스포츠' 해설진 중 한명이었던 지터는 3안타로 활약한 애틀랜타 마이클 해리스와 인터뷰를 했다. 그런데 이 인터뷰에서 지터는 "묻고 싶은 게 있다. 이번 시리즈 전 모두가 다저스의 (월드시리즈)3연패 도전에 대해 이야기했는데, 당신들은 아무런 관심도 받지 않는 것 같았다. 당신들은 혹시 방해자가 되려고 하냐. 아니면 다저스에 대해 아예 생각도 안하고 있냐"고 질문했다.

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여기에서 애틀랜타를 두고 일을 망치는 훼방꾼이라는 뜻을 가진 'Spoiler'라고 표현한 것이 논란이 됐다. 마치 다저스는 주연이고, 애틀랜타는 조연이라고 못을 박아두는 듯한 표현이라는 이유다. 애틀랜타 팬들은 SNS를 통해 "정말 무례하다"며 불쾌감을 드러냈다.

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하지만 해리스는 이에 "상대방에 대해 다른 사람들이 뭐라고 하든 신경쓸 필요가 없다. 우리는 상대적으로 약하다고 여겨졌고, 심지어 디비전시리즈에 올라가기 어려울거라고 생각한 사람들도 있었지만 우리는 해냈다. 지금은 계속 다저스를 압박해서 이기는데만 집중하고 싶다"고 동요하지 않고 답했다.

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인터뷰가 끝난 후 지터의 'Spoiler'라는 표현은 두고두고 회자가 되고 있다. 그가 스타 플레이어 출신이기 때문에 더더욱 선수를 배려하지 못하는 표현을 사용했다는 비난을 받고 있다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com