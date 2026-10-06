'하현승 상대 3루타' 뒤 인생 역전! 대학 가려던 고3 타자 "日오릭스와 5억 계약 임박"

사진출처=대만야구협회

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[스포츠조선 박상경 기자] 18세 이하(U-18) 아시아야구선수권대회에서 하현승을 상대로 유일하게 장타를 뽑아냈던 대만 타자가 일본 진출을 앞두고 있다.

대만 TSNA는 6일(한국시각) 'U-18 아시아야구선수권 당시 대만 주장이었던 장이안이 오릭스 버펄로스(일본)와 계약할 수 있다는 소식이 전해졌다'고 전했다. 매체는 '계약금은 40만달러(약 5억2000만원) 이상이며, 인센티스 및 보너스 등이 포함돼 있다. 계약은 육성 선수로 출발하는 조건'이라고 덧붙였다.

현재 고교생인 장이안은 지난 달 7일 한국과의 대회 첫 경기(2대0 한국 승)에서 1회말 2사 주자 없는 2B1S 승부에서 4구째를 공략해 3루타를 뽑아냈다. 하현승이 이날 5⅔이닝 2안타 1사구 12탈삼진으로 승리 투수가 된 이날 경기에서 유일하게 허용한 장타였다.

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우투우타인 장이안은 이 대회 6경기에서 타율 0.444(18타수 8안타), 홈런 없이 6타점, 출루율 0.545, 장타율 0.722, OPS(출루율+장타율) 1.267이었다. 홈런은 없었으나, 8개의 안타 중 3루타가 2개나 될 정도로 장타력과 빠른 발을 뽐냈고, 18차례 타석에서 볼넷 3개를 골라내는 동안 삼진은 2개만 당하는 등 선구안도 뛰어난 모습을 보여줬다.

사진출처=WBSC 홈페이지

주목할 점은 장이안이 투-타 겸업 선수라는 것. TSNA는 '장이안은 타격 뿐만 아니라 투수로도 최고 149㎞ 직구와 체인지업, 포크볼을 구사할 수 있다'고 소개했다. 매체는 '당초 장이안은 올해 졸업 후 하이난대에 진학할 예정이었다'며 '해외 진출 기회가 생긴 만큼 오릭스에 합류할 것으로 보인다'고 전했다.

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오릭스는 2년 전에도 U-18 아시아선수권에 나섰던 천무헝과 계약한 바 있다. 당시 천무헝은 7500만엔(약 6억3500만원)의 계약금을 받은 바 있다. 천무헝도 육성 선수로 출발했으며, 올해 프로 계약을 맺었다.

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하현승은 U-18 아시아선수권 3경기 15⅔이닝을 던져 3안타 2볼넷 25탈삼진 무실점, 평균자책점 0, WHIP(이닝당 출루 허용률) 0.32의 놀라운 활약 속에 한국의 우승을 이끔과 동시에 MVP로 선정됐다. 이후 진행된 2027 KBO 신인 드래프트 전체 1순위로 키움 히어로즈 지명을 받았다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com