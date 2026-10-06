'다저스전 악몽' 이후 입 모양까지 본다…MLB 감독이 밝힌 구종 노출의 세계, 대체 무엇을 보길래

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[스포츠조선 박상경 기자] 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLWS) 진출을 눈앞에 둔 밀워키 브루어스의 펫 머피 감독이 소위 '버릇 훔치기'를 피하기 위한 전략을 밝혀 관심이 쏠린다. 머피 감독은 6일(한국시각) 미국 캘리포니아주 샌디에이고의 펫코파크에서 열린 샌디에이고 파드리스와의 내셔널리그 디비전시리즈(NLDS) 3차전 기자회견에서 "현대 야구에 있어서 (버릇 훔치기가) 큰 요소를 차지하고 있다는 걸 부정한다면 사실을 말하지 않는 것"이라고 말했다.

국내에서는 일본식 은어인 '쿠세(버릇을 뜻하는 일본어)'로 불리는 버릇 훔치기는 사인훔치기와 달리 널리 통용된다. 투수의 표정이나 움직임, 글러브 위치나 손동작이 미세하게 변하는 걸 보고 구종이나 코스를 파악하는 방법이다. 투수들에게는 늘상 하던 버릇이지만, 이 작은 변화가 상대에게 구종을 간파당하는 실마리가 된다. 투수들은 이를 감추기 위해 노력하지만, 더그아웃에서 매의 눈으로 지켜보는 상대의 눈을 모두 피하지 못한 채 고개를 숙이는 경우가 적지 않다.

버릇 훔치기 의혹은 2차전에서 빚어졌다. 당시 밀워키는 샌디에이고 마무리 투수 메이슨 밀러를 공략해 4대3 끝내기 승리를 거뒀다. 밀러는 세 타자 연속 볼넷을 내준 뒤 잭슨 추리오에게 끝내기 안타를 맞았다. 특히 추리오는 밀러가 뿌린 강속구 대신 낮게 떨어지는 슬라이더를 마치 기다렸다는 듯 받아쳐 안타로 연결했다. 이러자 샌디에이고 팬들 사이에선 '밀워키 타자들이 밀러가 무슨 공을 던질지 알고 있었던 것 아닌가'라는 의문이 제기됐다. 미국 야후스포츠는 '실제로 밀러가 포심 패스트볼과 슬라이더를 던질 때 글러브 안에 넣은 손의 위치가 달랐다'고 분석하기도 했다.

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머피 감독은 밀워키 타자들이 밀러의 구종을 미리 알고 있었느냐는 물음에 "아니다"라고 선을 그었다. 그는 "투수들은 공을 잡는 방법이나 서 있는 위치, 입 모양, 시선, 몸 방향, 심호흡 등 여러가지 (버릇을 읽는) 방법이 있다"고 말했다. 이어 "이런 습관이 생기지 않도록 평소부터 훈련하고 계속 관리해야 한다. 무의식적으로 버릇이 나오면 상대에게 공략 당한다"고 덧붙였다. 또 "내야수들의 움직임이나 포수가 포구 전 취하는 풋워크도 마찬가지"라고 지적했다.

포스트시즌 같은 큰 경기에서는 이런 버릇을 읽는 것 뿐만 아니라 벤치 움직임도 요주의 대상이다. 머피 감독은 "코치들도 더그아웃에서 사인을 낼 때 상대가 읽을 수 없도록 해야 한다. 베이스코치의 움직임도 중요하다. 타자가 타석으로 들어갈 때 코치가 움직이면 특정 구종을 의미하는 사인이기도 하기 때문"이라고 밝혔다.

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머피 감독은 나아가 상대 투수의 버릇을 찾는 과정에 대해서도 설명했다. 규정상 주자가 투수 버릇을 파악해 타자에게 전달하는 건 허용되는 행위다. 그는 "투수가 무언가를 드러내는지 관찰한 뒤 2루 주자가 그것을 알아냈다면, 타자에게 어떻게 전달할지 팀 차원의 과정이 있다. 그 동작이 실제 정보인지, 상대를 속이기 위한 페이크인지도 포함된다. 이런 작업은 현대 야구의 한 부분이고, 실제로 일어나고 있다"고 설명했다.

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머피 감독은 "지난 다저스전부터 더 이 부분을 신경쓰게 됐다"고 말했다. 5월 24일 다저스에 3대11로 패하는 과정에서 3회까지 잘 던지던 선발 로버트 개서가 4회말에만 잇달아 장타를 맞고 무너졌던 경기를 뜻한 것. 당시 머피 감독은 다저스 벤치에서 개서의 버릇을 간파했을 가능성이 있음을 말한 바 있다. 다저스의 데이브 로버츠 감독은 "실제로 알고 있든, 아는 척하든 그것 자체가 경기의 일부"라고 답했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com