WS 우승 때도 못했다…CWS, 120년 만에 또 하나의 저주 푸나

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[스포츠조선 박상경 기자] 시카고 화이트삭스가 120년 만의 역사에 한 발짝만을 남겨두고 있다.

클리블랜드 가디언스와의 아메리칸리그 디비전시리즈(ALDS)에서 2연승을 거둔 화이트삭스는 이제 홈구장 레이트필드에서 3, 4차전을 치른다. 5전3선승제인 ALDS에서 2승을 확보한 화이트삭스는 이제 1승만 추가하면 탬파베이 레이스-뉴욕 양키스전 승자와 아메리칸리그 우승 타이틀을 놓고 격돌하게 된다. 화이트삭스 입장에선 안방에서 축포를 터뜨릴 수 있는 기회를 잡은 것이다.

놀라운 점은 화이트삭스가 홈에서 포스트시즌 시리즈를 끝낼 기회 자체가 이번이 구단 역사상 두 번째라는 점이다. 이전 사례가 바로 1906년 월드시리즈 6차전이었다. MLB닷컴은 6일(이하 한국시각) '1906년 10월 15일 사우스사이드파크에서 열린 시카고 컵스와의 월드시리즈 6차전에서 8대3으로 승리해 우승을 확정한 것이 화이트삭스의 마지막 홈 포스트시즌 시리즈 클린칭 승리'라고 소개했다.

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화이트삭스가 가장 최근 디비전시리즈에서 승리해 챔피언십시리즈(ALCS)에 오른 건 21년 전인 2005년이다. 그해 포스트시즌에서 11승1패라는 압도적 성적으로 월드시리즈 정상까지 올랐지만, 세 차례 시리즈를 끝낸 장소는 모두 원정이었다.

올해는 안방에서 ALCS행을 결정 지을 가능성이 높아 보인다. MLB닷컴은 '5전3선승제 시리즈에서 2-0으로 앞선 팀이 이긴 경우는 93차례 중 83번(89%)'이라며 '현재의 2-2-1 포맷 디비전시리즈에서 원정 첫 두 경기를 이긴 19팀 중 17팀이 시리즈 승리를 가져간 바 있다'고 소개했다.

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물론 뒤집기 역사가 없었던 건 아니다. MLB닷컴은 '안방에서 두 경기를 잇달아 내준 뒤 리버스 스윕을 달성한 가장 최근 사례는 2015년 텍사스 레인저스를 상대했던 토론토 블루제이스가 있다'고 밝혔다. 2017년 양키스도 클리블랜드를 상대로 원정에서 2경기를 모두 내준 뒤 홈에서 2연승을 거두고 마지막 원정을 승리로 장식해 리버스 스윕을 이룬 바 있다.

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화이트삭스가 2연승 기세를 몰아 120년 만에 홈 팬들에게 기쁨을 안길지, 클리블랜드가 반격에 성공할지 관심이 쏠린다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com