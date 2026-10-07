"매력없어, 1군에서 못버틴다" 차세대 필승조라고 극찬하더니?…19세 신인 향한 우승 사령탑의 차가운 일침 "투수에겐 냉정해" [수원포커스]

19일 수원KT위즈파크에서 열린 KBO리그 KT 위즈와 키움 히어로즈의 시범경기. KT 박지훈이 역투하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.19/

사진제공=KT 위즈

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] "내가 기대했던 구위가 안 나온다. 지금 같아선 크게 매력을 느끼지 못했다."

스프링캠프 때는 그답지 않은 극찬을 쏟아냈다. 고졸 신인 투수를 향해 '지금 당장 필승조로도 쓸만하다', '결정구는 마구가 따로 없다'며 침이 마르도록 칭찬했다.

기대가 컸던 만큼 실망도 큰 걸까. 7일 수원에서 만난 '투수 장인'의 평가는 냉정했다. 지난 정규시즌 1위의 기쁨을 되새기던 이강철 KT 감독은 박지훈의 이름이 나오자 표정이 흐려졌다.

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"내가 기대했던 구위가 아니다. 투심으로 바꿔서 그런가? 150㎞ 근처도 못 가더라. 솔직히 큰 매력을 못 느꼈다. 좀더 지켜보고, 투수코치와도 더 이야기해보겠다."

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KT 위즈 박지훈의 데뷔 시즌 1군 경험은 악몽에 가깝다. 필승조는 커녕 등판 기회조차 거의 받지 못했다.

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개막 엔트리에 이름을 올렸지만, 4월 2일 한화 이글스전에서 ⅔이닝 6실점으로 처참하게 무너진 뒤 곧바로 2군으로 내려갔다. 7월에 한차례 1군의 부름을 받았지만, 등판없이 3일만에 다시 말소됐다.

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지난달 29일 모처럼 다시 1군에 올라왔고, 6일 키움 히어로즈전에서 복귀전을 치렀다. 2이닝 2피안타 무실점.

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올시즌 내내 2군에서 선발 로테이션을 돌았다. 체력적으론 대체선발이나 롱맨도 문제없다.

하지만 사령탑의 평가는 차가웠다. 이강철 감독은 "올라가자마자 1구 볼 나오더라. 처음에 투심이 142~143㎞ 나왔다니까? 2이닝째 가니까 2~3㎞ 더 나오던데, 요즘 그런 식으로 던지면 못 버틴다"라고 단언했다.

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이어 "볼만하다 싶으면 어제 남은 4이닝을 다 주려고 했다. 이렇게 던지면 의미가 없다 싶어서 2이닝만 던지고 뺐다"면서 "또 은근히 고집이 센 녀석이라…"라며 혀를 찼다.

"킥 체인지업이라는 확실한 결정구가 있고, 슬라이더도 좋다. 그런데 직구가 그래서는 자기 장점을 전혀 발휘하질 못한다. 애초에 카운트 싸움이 안되니까."

16일 수원KT위즈파크에서 열린 LG와 KT의 시범경기. KT 박지훈이 역투하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.03.16/

우승 직후 어린아이처럼 웃으며 제자들을 극진히 챙기던 따뜻한 말투와는 전혀 달랐다. 취재진의 표정에도 속마음이 묻어난 걸까. 이강철 감독은 "너무 차갑게 말했나?"라며 피식 웃었다. 기대치가 큰 만큼, 길을 못찾는 유망주를 바라보는 사령탑의 시선도 날카로워질 수밖에 없다.

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"말로 달래면서 끌고갈 상황이 아닌 거 같아서, 현 시점에서 현실적으로, 정확하게 이야기해주는 거다. 그렇게 헤매다간 1년, 2년 그냥 지나간다. 난 투수한테는 원래 냉정하다."

수원=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com