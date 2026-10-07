통한의 1위 탈환 실패, 왜 삼성은 "할 만큼 했다" 했을까

3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성이 6대4로 승리하며 6연승을 달렸다. 승리한 삼성 선수들이 기쁨을 나누고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.03/

6일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 5회초 동점 2타점 적시타 날린 삼성 구자욱. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.06/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] "우리는 할 만큼 했다."

박진만 삼성 라이온즈 감독은 6일 광주 KIA 타이거즈전에 앞두고 아쉬운 감정을 숨기지 않았다. 전날 KT 위즈가 정규시즌 1위를 확정, 삼성은 2위로 정규시즌을 마치게 됐다. 지난달 9일까지 선두를 질주하던 삼성으로선 분명 아쉬운 결과다.

하지만 도저히 KT를 앞지를 수 없었다. KT는 1위를 탈환한 지난달 10일 이후 21경기에서 16승3패2무, 승률 8할4푼2리를 기록했다. 최근에도 7연승을 질주하는 중. 지는 법을 잊었다.

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이범호 KIA 타이거즈 감독은 지난 주중 KT와 3연전 모두 접전 끝에 역전패한 뒤 "KT는 정말 선발이 탄탄하다. 고영표 소형준 배제성이 있고, 오원석이 롱으로 대기하고 있으니까. 불펜도 박영현이 있고, 타선도 정말 탄탄하다"며 혀를 내둘렀다.

삼성은 지난달 10일 2위로 밀려난 이후 17경기에서 10승7패, 승률 5할8푼8리를 기록했다. 삼성이 못했다기보다는 KT가 너무 압도적이었다.

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박진만 감독은 "우리는 할 만큼 했다. 선수들이 시즌 들어오기 전부터 계획한 대로 잘해 줬다. 정규시즌 2위를 했지만, 아직 끝난 게 아니다. 포스트시즌 가면 더 좋은 모습 보일 수 있고, 우승 기회가 있다. 잘 준비해야 한다"고 각오를 다졌다.

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마지막 한 달을 버티지 못하는 바람에 통합 우승 기회를 놓친 게 아쉬울 수밖에 없다.

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박 감독은 "뭔가 허탈한 느낌이다. 아쉬운 것도 있다. 올 시즌 들어오기 전에 계획한 대로 잘했다고 생각하는데, KT가 워낙 좋은 흐름이라 어쩔 수 없었다"고 했다.

삼성은 정규시즌 4경기를 남겨두고 있는데, 그중 3경기를 KT와 치른다. 쓰라린 맞대결이다.

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박 감독은 "KT가 안 지니까. 마지막 KT와 (대구) 2연전은 솔직히 조금 개인적으로 기대했는데, 야구라는 게 쉬운 게 아니다"라며 아쉬워했다.

9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 경기 지켜보는 삼성 박진만 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.09/

5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데 자이언츠와 KT 위즈의 경기. KT가 정규리그 우승을 확정지은 후 축하행사를 진행했다. 전광판에서 중계된 두산-삼성전을 지켜보던 소형준 KT 선수들이 환호하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.5/

플레이오프까지 주축 선수들의 컨디션 관리에 집중해야 한다. 주장 구자욱이 현재 햄스트링 부상으로 이탈해 있는 게 가장 큰 걱정거리. 포스트시즌에 맞춰서는 합류할 수 있길 바라고 있는데, 부상 정도가 가볍진 않아 걱정이 크다.

구자욱은 타율 3할7푼1리(420타수 156안타)를 기록, 리그 타격 1위다. 구자욱이 빠지면 삼성 타선의 피해가 막심하다.

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박 감독은 "하필 또 (구)자욱이고, 자욱이가 있고 없고는 우리 팀 전체적으로 큰 차이다. 그런 게 아쉽다. 타격 1위가 빠지면 충격이 없을 수 없다"고 털어놨다.

선발투수 쪽도 부상 이슈가 있다. 최원태는 왼쪽 고관절이 계속 불편해 정규시즌을 일찍 접기로 했고, 크리스 페덱은 등에 담 증상이 생각보다 가볍지 않은 상황이다. 페덱은 정규시즌에 한 차례 더 등판할지 몸 상태를 지켜보고 있다.

1위 싸움을 하는 동안 고생한 주전들도 적절히 휴식을 줄 예정. 삼성은 이날 KIA전에도 르윈 디아즈, 김지찬, 최형우, 강민호, 이재현, 류지혁 등 선발 출전한 주축 선수들을 7회 이전에 전부 교체하며 힘을 뺐다. 그럼에도 5대4로 역전승해 3위 싸움이 한창인 KIA에 치명상을 입혔다.

박 감독은 "우선 무리하면서 시킬 상황은 아니다. 앞으로 큰 경기를 해야 하고, 앞으로 2주의 시간이 있어서 경기 감각을 유지해야 한다. 몸 상태가 된다면 정상 라인업을 짜야 하는데, 무리는 안 시키려고 한다"고 했다.

박 감독 체제에서 삼성은 2024년 한 차례 한국시리즈에 진출했다. 그해 KIA에 밀려 준우승에 그쳤지만, 김지찬 이재현 김영웅 김성윤 등 당시 큰 경기 경험이 부족했던 선수들이 2년 상이 많이 성장했다.

박 감독은 "그때보다는 선수층이 잘 정리돼 있다. 젊은 선수들도 큰 경기를 다들 경험했고, 그때는 젊은 선수들이 처음 포스트시즌을 경험하는 상황이었다. 그 상황에서도 잘해줬고, 작년도 마찬가지였다. 그런 경험이 큰 힘이 될 것"이라며 KT의 통합 우승을 저지할 의지를 보였다.

삼성 라이온즈는 6일 광주 KIA 타이거즈전에서 5대4 역전승을 거뒀다. 사진제공=삼성 라이온즈

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com