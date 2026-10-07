KIA는 3위 확정 아닌데.. 긴장 풀었나? → 실책하고 후속플레이 왜 안 했나

5일 잠실야구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 9회초 KIA 김도영이 LG 고우석을 상대로 역전 3점 홈런을 날렸다. 열광하는 KIA 선수들. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.05/

5일 잠실야구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 있다. KIA가 LG에 승리했다. 경기 종료 후 승리의 기쁨을 나누고 있는 KIA 선수들. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.05/

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[스포츠조선 한동훈 기자] 1위(KT 위즈)와 2위(삼성 라이온즈)는 확정이 됐지만 3위는 아직이다. KIA 타이거즈가 살얼음판 3위를 유지한 가운데 집중력이 결여된 모습을 노출했다.

KIA는 6일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 삼성과 경기서 4대5로 졌다.

같은 날 4위 LG 트윈스가 NC 다이노스에 승리했다. LG와 KIA의 승차가 사라졌다. KIA와 LG는 맞대결 1경기를 포함해 각각 5경기 4경기를 남겼다. 3위 싸움은 정말 끝까지 가게 됐다.

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1승은 당연하고 아웃카운트 하나 하나가 소중해진 시점이다.

그러나 KIA는 이날 삼성전 경기 막바지에 치명적인 실수를 저질렀다. 실책이야 언제든 나올 수 있지만 후속 플레이가 찝찝한 뒷맛을 남겼다.

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4-5로 뒤진 9회초 삼성 선두타자 김현준이 유격수 땅볼을 쳤다. KIA 유격수 하주석이 공을 뒤로 흘렸다.

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하주석은 크게 아쉬워했다. 고개를 뒤로 젖히며 자책하는 듯한 표정을 지었다.

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그러는 동안 속도가 줄어든 공은 내야를 지나 데굴데굴 굴러갔다.

타구를 주시하던 김현준이 재치를 발휘해 1루에서 멈추지 않고 2루까지 갔다.

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좌익수 박재현이 황급히 달려 내려왔지만 이미 늦었다.

30일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 1회초 2사 1,3루 KT 김현수 타구를 KIA 유격수 하주석이 처리하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.30/

하주석은 뒤늦게 상황을 파악했다.

하주석이 공을 흘리자마자 신속하게 다음 동작을 취했다면 추가 진루를 막을 수도 있었다. 곧바로 달려가 공을 주웠다면 만약 2루 진루를 허용했다 하더라도 최선을 다한 플레이였기 때문에 납득은 가능했을 것이다.

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물론 이 장면이 승부에 직접적인 영향을 주지는 않았다. KIA는 무사 2루 위기를 실점 없이 탈출했다. KIA는 9회말에 득점에 실패하며 그대로 패배했다.

하지만 무사 2루가 아닌 무사 1루였다면 KIA 투수 최지민의 투구 내용이 바뀌었을 수도 있다. 1사 1, 3루 위기에서 마무리 전상현까지 꺼냈다. 잔여 경기 일정이 가장 촉박한 KIA 입장에서는 전상현 소모도 사실 아쉬운 상황이다. 투구수가 4개 밖에 안 된다고 해도 7일 경기에 나오면 3연투에 걸린다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com