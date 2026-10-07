"이게 다 벤자민 잭로그 때문?" KIA 통한의 역전패, 원흉은 '두산 외인듀오'였다

5일 대구 두산전 잭로그 상대 김성윤 만루홈런. 사진제공=삼성 라이온즈

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[스포츠조선 정현석 기자]시즌 막판 최대 볼거리가 된 3,4위 순위 경쟁.

KIA 타이거즈의 4연승과 3위 굳히기 꿈이 삼성 라이온즈 '작은 거인' 김성윤의 한 방에 산산조각 났다.

6일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 삼성과의 시즌 최종전. 전날 매직넘버를 없앤 KT 위즈의 정규시즌 우승으로 삼성은 정규시즌 2위가 확정됐다.

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담 증세로 4일 두산전을 건너뛴 에이스 크리스 페덱 선발 가능성이 있었지만 순위가 확정된 이상 굳이 무리해서 올릴 필요가 없어졌다. 결국 삼성은 루키 장찬희를 선발로 내세웠다.

KIA로선 큰 호재였다. 기세도 좋았다.

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전날까지 LG와 잠실 3연전을 싹쓸이하며 1경기 차 3위로 올라섰다. 이날 이기면 3위 굳히기를 꿈꿀 수 있었다.

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상황도 순조로워 보였다.

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팀 타선의 상징 김도영이 이틀 연속 역전 스리런포를 날리며 4-2로 앞서갔다.

사진제공=삼성 라이온즈

하지만 2점 차 앞선 7회초, 악몽이 찾아왔다.

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믿었던 불펜 좌완 에이스 곽도규가 삼성 좌타자 김성윤에게 동점 투런포를 허용한 뒤 성영탁이 8회 박계범에게 결승 솔로포를 내주며 5대4 역전패를 당하고 말았다.

김성윤 박계범 모두 거포가 아니었기에 KIA가 허용한 불의의 두방은 아픔이 컸다.

결국 KIA는 같은 날 NC를 6대1로 꺾고 8연패 탈출에 성공한 LG에게 다시 추격을 허용하며 1게임 차를 반납했다.

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5일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 두산과 삼성의 경기. 7회초 무사 만루 김성윤이 좌월 만루홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.05/

KIA는 4-2로 앞서던 6회말 2사 1, 2루 위기가 찾아오자, 9번 좌타자 류지혁 타석에서 팀의 불펜 좌완 에이스 곽도규를 투입했다. 6회를 깔끔하게 막아낸 곽도규는 7회에도 삼성의 좌타 라인인 김현준과 김성윤을 상대하기 위해 마운드에 올랐다. 곽도규는 이날 전까지 좌타자 상대 피안타율 0.221로 강한 모습을 보였다.

하지만 선두타자 김현준에게 볼넷을 내준 뒤, 후속 타자 김성윤에게 131㎞ 커터를 통타당하며 우월 동점 투런 홈런을 허용하고 말았다.

4일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 두산과 삼성의 경기. 2회말 실점위기를 넘긴 두산 벤자민이 더그아웃으로 향하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.04/

좌타자에 강했던 곽도규가 불의의 일격을 허용한 배경에는 엉뚱하게도 두산 좌완 외인 듀오가 있었다.

김성윤은 전날(5일) 대구 두산전에서도 7회 무사 만루 상황에서 두산 외국인 좌완 잭로그의 136km 커터를 밀어 데뷔 첫 만루홈런(그랜드슬램)을 터뜨린 바 있다. 데뷔 첫 이틀 연속 홈런과 이틀 연속 홈런 모두 프로 데뷔 후 처음 작성한 기록이었다.

이날 경기 후 중계 인터뷰에 나선 김성윤은 이틀 연속 홈런의 비결을 묻는 질문에 "무라카미 코치님과 배영섭 코치님의 많은 조언이 멘탈적으로 큰 도움이 됐다"며 "특히 전 경기에서 잭로그와 벤자민 등 비슷한 유형의 좌완투수들의 공에 적응했던 것이 좋은 결과로 이어졌던 것 같다"고 비결을 설명했다.

30일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 7회초 2사 1루 KT 힐리어드에게 동점 투런포를 허용한 KIA 곽도규가 아쉬워하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.30/

결국 전날 잭로그의 궤적 빠른 커터를 밀어 넘기며 좌투수 공략에 눈을 뜬 김성윤이 비슷한 유형의 좌완 곽도규를 희생양 삼은 셈이다.

작은 신장에도 파워풀한 타격의 비결에 대해 그는 "기본적인 웨이트 리프팅과 스피드 트레이닝 등 스윙스피드를 늘리기 위해 노력한 것이 도움이 된 것 같다"고 말했다.

살작 아쉬웠던 시즌을 돌아본 김성윤은 "겨우내 부족한 점을 잘 보완해서 내년에는 팬들에게 더 좋은 모습을 보여드리겠다"면서도 "남은 정규시즌과 가을야구에서 최고의 경기력을 보여드릴 수 있도록 끝까지 최선을 다하겠다"고 각오를 다졌다.

두산 좌완 외인투수들을 상대하며 뜨겁게 끌어올린 김성윤의 방망이가 KIA의 3위 수성에 매운 고춧가루를 뿌렸다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com