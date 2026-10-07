"내년 선발 구상, 어느정도 윤곽 잡혔다"…잔인했던 키움의 2026년→'선발 뎁스'는 건졌다 [고척 포커스]

26일 수원 KT위즈파크에서 열린 키움과 KT의 경기. 키움 선발투수 안우진이 역투하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.26/

29일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 키움 선발투수 안우진이 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.29/

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] 비록 4년 연속 최하위라는 혹독한 성장통을 겪었지만, 키움 히어로즈가 2026년 그라운드에 뿌린 가장 확실한 씨앗은 바로 '차세대 토종 선발진의 재건'이었다. 부임 첫 해 풀시즌을 완주한 설종진 감독(53)은 마운드의 세대교체를 바라보는 확신과 기대감이 있다.

설 감독은 6일 국내 선발진의 성장세와 내년 시즌 로테이션 구상을 전했다. 키움 마운드 재건의 가장 확실한 상수는 단연 부상에서 돌아온 '국보급 에이스' 안우진(27)의 정상 궤도 안착이다.

복귀 후 초반 투구 밸런스를 조율하는 과정에서 잔부상도 있었지만, 시즌 막판 보여준 구위는 전성기 시절의 그것과 다름없었다.

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설 감독은 안우진의 상태에 대해 "복귀 초반에 손가락 물집도 있었고 이두근 쪽에 경미한 근육통도 겪었지만, 그 이후 3경기 연속 아무런 통증이나 불편함 없이 자기 공을 던졌다"라며 "엊그제 등판에서도 구속이 전혀 떨어지지 않고 155㎞까지 꾸준하게 찍어줬다"라고 설명했다.

이어 "무엇보다 시즌 내내 큰 부상 없이 건강하게 일정을 마쳤다는 점이 가장 고무적이다. 엊그제 등판을 끝으로 복귀 첫해의 빌드업 과정은 끝났다"라며 "겨울 동안 다시 몸을 만들어 재정비한다면, 내년에는 당연히 리그를 지배하는 1~2선발 에이스로 돌아올 것"이라고 확신에 찬 어조로 말했다.

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이날 설 감독은 최근 일각에서 제기된 '박준현의 불펜 전향설'에 대해서도 쐐기를 박았다. 최근 박준현이 구원 투수로 1이닝씩 등판했던 것은 단순한 실전 감각 조율 차원이었을 뿐, 내년 보직은 '선발'로 못 박아뒀다는 점을 명확히 했다.

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설 감독은 "박준현이 최근 불펜으로 3번 나갔던 것은 선발 로테이션 텀이 길어져 경기 감각과 컨디션을 유지하기 위한 것"이라며 "내년에 중간 투수로 쓰려고 시험한 것이 아니다. 신인 투수로서 당초 벤치가 계획했던 '90이닝 소화 플랜'을 마쳤다. 박준현은 내년에도 선발 후보"라고 단호하게 말했다.

18일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 7회말 2사 2루 알칸타라가 안재석에 1타점 적시타를 허용한 뒤 아쉬워하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.18/

8일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 키움 선발투수 하영민이 역투하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.08/

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이어 전준표와 박준현 등 신예 선발진의 현주소에 대해 "전체적인 국내 선발진의 완성도를 매긴다면 60~70% 수준"이라며 "두 선수가 올 한 해 1군 무대에서 엄청난 실전 경험치를 먹었다. 아직 미완성인 부분은 스트라이크존을 파고드는 정교한 제구력과 결정구로 쓸 변화구 구사 능력이다. 마무리 캠프와 스프링캠프에서 이 디테일만 보강된다면 내년 로테이션은 아주 원활하게 돌아갈 것"이라고 짚었다.

수술 후 재활 중인 배동현에 대해서는 "수술을 마친 상태인 만큼 서두르지 않고 재활 경과와 몸 상태를 끝까지 지켜본 뒤 선발 합류 시점을 결정하겠다"라며 신중한 입장을 보였다.

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설 감독은 오히려 타선에 대한 걱정이 크다. 그는 "투수 쪽에서는 제가 구상했던 그림대로 윤곽이 어느 정도 잘 잡혀가고 있다"라며 "반면 공격이나 주루에서는 아쉬움이 컸다. 원래 뛰는 야구를 적극적으로 펼치고 싶었는데, 도루를 해줄 수 있는 주축 선수 3명이 전력에서 빠지면서 기동력을 살리지 못했다"라고 자평했다.

이어 "후반기에는 한 베이스 더 가는 주루 플레이로 변화를 줬지만 득점력 빈곤을 완전히 해결하지는 못했다. 팽팽한 한두 점 승부에서는 결국 기동력이 승패를 가른다. 내가 더 챙겼어야 할 몫"이라며 "다가오는 2027시즌에는 발 빠른 자원들을 적극적으로 발굴해 훨씬 더 공격적이고 역동적인 '뛰는 야구'를 반드시 완성하겠다"라고 다짐했다.

10일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 키움 선발투수 박준현이 1회말 투구를 위해 마운드에 오르고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.10/

고재완 기자 star77@sportschosun.com