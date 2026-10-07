'미리 보는 KS?' 1,2위 확정인데… 1차 지명 토종 에이스 대충돌, 다승 1위 불펜대기 투혼은 없던 일로…

27일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 투구를 준비하고 있는 삼성 선발 원태인. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.27/

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[스포츠조선 정현석 기자]1, 2위 확정에도 자존심을 건 토종 1차 지명 에이스들의 선발 대충돌. 양보는 없다.

7일 수원 KT위즈파크에서 열리는 KT 위즈와 삼성 라이온즈의 시즌 14차전. KT는 소형준, 삼성은 원태인을 선발투수로 예고했다.

리그 최고 우완을 다투는 양 팀의 젊은 토종 에이스. 지난 2019년, 2020년 양 팀에 각각 1차 지명을 받아 1년 차이로 프로무대를 밟았다.

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1년 선배 원태인은 8시즌 동안 212경기 75승58패, 3.86의 평균자책점을 기록중이다. 올시즌 25경기에서는 7승8패 4.55의 평균자책점.

소형준은 7시즌 동안 133경기 53승29패 3.37의 평균자책점을 기록중이다. 올시즌 21경기 기록은 8승3패 평균자책점 3.37.

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정규시즌 순위표의 최상단은 이미 확정됐다.

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KT(87승 5무 49패)가 5년 만에 정규시즌 우승을 달성하며 한국시리즈 직행 티켓을 거머쥐었다.

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2위 삼성(83승 3무 54패) 역시 일찌감치 플레이오프 직행을 확정지었다. 순위 싸움의 부담은 전혀 없는 상황.

다만 한국시리즈 맞대결 성사가 유력한 두 팀의 탐색전 열기는 그 어느 때보다 뜨겁다.

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8일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 SSG의 경기. 1회 마운드에 오른 KT 선발 소형준. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.08/

이날 경기의 최대 관전 포인트는 국가대표급 토종 우완 에이스들 간 맞대결이다.

KT 소형준과 삼성 원태인은 각각 연고지를 대표하는 1차 지명 프랜차이즈 스타로, 포스트시즌에서 충돌할 가능성이 높은 주축 투수들이다.

양 팀 감독은 순위 결정이 끝난 최종전임에도 핵심 카드를 마운드에 올려 정규시즌 실전 감각을 최종 점검 하는 정공법을 선택했다.

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'미리 보는 한국시리즈'의 성격인 만큼, 경기 초반 주도권을 잡기 위한 두 에이스의 불꽃 튀는 자존심 대결이 펼쳐질 전망이다.

한편, 관심을 모았던 고영표의 3일 롯데전 완봉승→사흘 휴식 후 7일 삼성전 불펜 등판 가능성은 소멸됐다. 고영표는 롯데전을 마친 뒤 "팀의 우승 확정을 위해서라면 최종전 불펜 대기도 마다하지 않겠다"라는 깜짝 인터뷰로 주목 받았다.

3일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. KT가 롯데에 승리했다. 완봉승을 거둔 고영표가 주먹을 쥐어보이고 있다. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.03/

하지만 KT가 조기에 정규시즌 우승을 확정 지으면서 굳이 무리수를 둘 이유가 사라졌다.

가뜩이나 고영표는 시즌 14승으로 LG 임찬규 두산 최민석과 다승 공동 1위를 달리고 있다. 남은 1경기에서 다승왕이 결정된다.

이강철 KT 감독은 고영표의 개인 타이틀을 전폭 지원하는 방향으로 구상을 전환했다.

고영표는 오는 11일 대구 삼성전에 선발 투수로 출격해 15승 고지와 함께 다승왕에 도전할 계획이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com