승자는 생애 첫 '다승왕', 잠실 와카도 걸렸다, 외나무다리 사생결단 맞대결, 둘다 웃을 수는 없다

19일 잠실야구장에서 열린 한화와 LG의 경기. 2회초 임찬규가 허인서를 2루수 플라이로 처리한 후 포수 박동원을 향해 손짓하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.19/

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[스포츠조선 정현석 기자]15승 고지와 막판 순위 싸움을 놓고 펼쳐질 외나무다리 승부.

승자는 생애 첫 다승왕 예약이고, 패자는 타이틀 기회가 희미해진다.

7일 잠실구장에서 열리는 두산 베어스와 LG 트윈스의 시즌 마지막 맞대결.

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양 팀 선발 마운드에는 리그 다승 공동 1위(14승) 두산 최민석과 LG 임찬규가 출격한다.

정규시즌 막판 팀의 가을야구 운명은 물론, 개인 첫 개인 타이틀의 향방이 걸린 외나무다리 다승왕 결정전이다.

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6일 현재 KBO 리그 다승 부문은 임찬규, 최민석, 그리고 KT 고영표가 14승으로 팽팽한 3파전 구도를 형성하고 있다. 이날 승리 투수가 돼 15승 고지를 먼저 밟는 선수는 최소 공동 다승왕을 확보하게 된다.

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25일 수원KT위즈파크에서 열린 두산과 KT의 경기. 두산 선발투수 최민석이 역투하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.25/

하지만 한 명의 승리는 곧 다른 한 명의 다승왕 탈락을 의미한다.

만약 타선 불발이나 불펜 난조로 두 선수 모두 승수를 쌓지 못할 경우는 최악이다. 남은 등판 기회가 없어 11일 삼성전 피날레 등판을 앞둔 고영표가 다승왕 최종 결정권을 쥐게 된다.

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LG의 베테랑 임찬규(34)는 프로 데뷔 후 첫 다승왕 타이틀과 함께 KIA에 빼앗긴 3위 탈환의 선봉에 선다.

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두산 2년 차 우완 최민석(20)은 올 시즌 리그 최고 히트상품. 9월 중순 아시안게임 대표팀에 차출되며 2주가 넘는 공백기에도 다승 공동 1위를 지켰다. 금메달을 목에 걸고 돌아온 만큼 신바람이 최고조다. 내친 김에 생애 첫 타이틀 획득과 함께 2게임 차 뒤진 4위 탈환에 나선다는 구상이다.

5일 잠실야구장에서 열린 두산과 LG의 어린이날 매치. 5회말 무사 1,2루 이영빈 타석때 2루주자 천성호가 3루 도루를 성공하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.05/

다승왕 경쟁 뒤에 팀의 와일드카드 결정전 운명도 걸려 있다.

현재 4위 LG와 5위 두산은 자칫 마지막이 될 잠실구장에서 와일드카드 결정전을 치를 가능성이 있다. 동상이몽이다. LG는 3위 탈환이 목표지만, 두산은 4위 탈환이 목표다.

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서울라이벌 자존심을 건 시즌 최종전에 다승왕, 팀 순위 경쟁까지 걸린 경기.

사생결단 불펜 총력전이 예상된다.

두산은 이날 경기를 마치면 12일 잠실 롯데전 딱 1경기를 남겨두게 된다. LG전 포함, 남은 2경기를 모두 승리해야 4위 꿈을 꿀 수 있다.

한편, 이날 경기 후 3경기를 남기게 될 LG는 하루를 쉬고 9일 사직 롯데전을 치른다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com