'충격' 기세 오른 KIA, 삼성 1.5군에 지다니…이대로면 3위 사수 힘들다, 한번 대폭발해야 산다

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 1회말 1사 1루 KIA 김도영이 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] "경우의 수는 생각하지 않고 있다. 오늘(6일) 경기 이기고 내일도 어떻게든 이기는 이런 생각은 하고 있다."

이범호 KIA 타이거즈 감독은 6일 광주 삼성 라이온즈전을 앞두고 필승을 다짐했다. 지난 3일부터 5일까지 잠실에서 LG 트윈스와 3연전 내내 혈투를 치른 끝에 모두 이겨 3위로 한 계단 올라선 직후였다. 4위로 밀어낸 LG와는 1경기차. KIA는 계속해서 승수를 쌓아 LG와 경기차를 벌리는 게 중요했다.

삼성은 이날 힘을 쫙 뺐다. 일단 선발투수 크리스 페덱이 등 담 증상으로 등판을 취소했다. 삼성이 대체 선발투수로 낙점한 신예 장찬희는 KIA가 충분히 공략할 만한 상대였다. 아울러 삼성은 이미 정규시즌 2위를 확정해 남은 경기에서 전력을 다하며 무리할 이유가 없었다.

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3위를 사수해야 하는 KIA는 총력전을 펼쳐야 했다. 선발 김태형이 5이닝은 던질 수 있는 투수지만, 언제든 불펜을 가동할 수 있도록 준비해 뒀다. 김태형은 4⅓이닝 2실점으로 선방했고, 0-2로 뒤진 3회말 김도영이 역전 3점포를 터트리며 장찬희를 2⅔이닝 만에 조기 강판시켰다.

삼성은 5회말 김도영의 희생플라이로 4-2까지 벌어지자 일찍부터 힘을 뺐다. 7회 이전에 김지찬, 르윈 디아즈, 최형우, 강민호, 이재현, 류지혁 등 주축 선수들을 전부 교체했다. 경기 후반은 1.5군으로 치렀다.

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하지만 KIA는 이 기회를 살리지 못했다. 심지어 김태형이 내려간 이후 이의리(⅔이닝)-이태양(⅔이닝)-곽도규(⅓이닝 2실점)-조상우(1이닝)-성영탁(1이닝 1실점)-최지민(⅓이닝)-전상현(⅔이닝)까지 불펜 7명을 쏟아부었는데도 리드를 지키지 못했다. 곽도규가 김성윤에게 7회 동점 투런포를 허용하고, 성영탁은 8회 박계범에게 결승 솔로포를 내줬다.

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KIA는 4대5로 석패했고, 4위 LG와는 경기차가 없어졌다. 5위 두산 베어스도 2경기차까지 따라붙은 상황이다.

30일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 7회초 2사 1루 KT 힐리어드에게 동점 투런포를 허용한 KIA 곽도규가 아쉬워하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.30/

30일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 6회 마운드에 오른 KIA 성영탁. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.30/

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실점한 불펜을 마냥 탓하기도 어렵다. KIA는 지난달 29일 광주 KT 위즈전부터 이날까지 7경기를 치르는 내내 접전을 펼쳤다. 당연히 불펜의 피로감이 높았다. 이 기간 전상현 조상우 이의리 성영탁 등 4명은 5경기에 등판했고, 곽도규 이태양 정해영도 4경기에 나섰다. 특히 김범수 최지민이 고전할 때 홀로 왼손 필승조로 버티던 곽도규가 최근 특히 지친 기색이 역력하다.

불펜의 피로감을 덜려면 결국 타선이 더 터져야 한다. 대량 득점 경기가 나와야 추격조를 가동할 수 있기 때문. 한재승은 지난달 8일 대구 삼성전이 마지막 등판이고, 김범수는 지난달 15일 인천 SSG 랜더스전을 끝으로 마운드에 오르지 못했다. 황동하 최지민 등도 거의 한 달씩 쉬다 10월 들어서야 마운드에 모습을 드러내기 시작했다.

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김도영은 이날 시즌 43호포를 포함해 1안타 4타점 원맨쇼를 펼쳤다. 박재현, 해럴드 카스트로, 나성범, 김선빈 등 주축 타자 4명이 1안타를 합작했으니 대량 득점할 수가 없었다. 그나마 하위 타선에서 하주석이 2안타를 쳐 김도영에게 기회를 연결할 수 있었다.

KIA는 7일 부산에서 롯데 자이언츠를 만난다. 운명의 장난인지 롯데도 대체 선발투수 김태균을 예고했다. 김태균은 2025년 10라운드로 롯데에 지명된 우완 투수로 올해 1군에 데뷔해 5경기, 7이닝, 평균자책점 10.29를 기록했다. KIA 선발투수는 베테랑 양현종이다.

KIA 타선이 롯데전만큼은 김태균 상대로 대량 득점을 해줘야 한다. 9일 창원 NC 다이노스전에는 좌완 에이스 구창모가 등판할 예정이기 때문. 올해 KIA는 NC에 상대 전적 4승11패로 크게 밀리고 있어 롯데전마저 내주면 선수들이 느끼는 부담감은 더 커질 수밖에 없다. 롯데전만큼은 필승조를 아껴야 3위를 지킬 가능성도 커진다.

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정규시즌 5경기를 남겨둔 KIA의 3위 확정 매직넘버는 여전히 5다. 삐끗하면 밀린다.

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 패한 KIA 선수들이 아쉬워하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com