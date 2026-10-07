3년 연속 100패팀 → 21년 만의 ALCS 눈앞 CWS, "노 헤어컷!" 무라카미 때문에 뒤집어졌다…그 사연은

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[스포츠조선 박상경 기자] 올해 메이저리그 포스트시즌, 현재까지 최고 화제의 팀은 시카고 화이트삭스다.

파죽지세의 4연승을 달렸다. 3전 2선승제 아메리칸리그 와일드카드시리즈(ALWCS)에서 만난 휴스턴 애스트로스를 상대로 2연승 스윕을 거두더니, 5전3선승제 아메리칸리그 디비전시리즈(ALDS)에서는 클리블랜드 가디언스에 원정에서 2연승을 거뒀다. 이제 안방 레이트필드에서 1승만 더하면 2005년 이후 21년 만에 아메리칸리그 챔피언십시리즈(ALCS)에 진출하게 된다. 앞선 3시즌 연속 100패 이상 시즌을 기록하며 아메리칸리그 약체의 대명사처럼 여겨지던 화이트삭스의 기막힌 반전, 분위기가 달아오를 수밖에 없다.

데뷔 첫 해인 올 시즌 35홈런으로 화이트삭스의 복덩이가 된 무라카미 무네타카가 이런 팀 분위기를 그대로 전했다.

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일본 스포츠호치에 따르면, 무라카미는 7일(한국시각) 레이트필드에서 열린 ALDS 3차전 기자회견에서 헤어스타일에 대한 질문을 받았다. 정규시즌 동안 머리를 잘 손질해왔던 무라카미는 이날 덥수룩하게 긴 장발을 드러낸 채 취재진 앞에 섰기 때문이다. 무라카미는 "조금 바뀐 것 같기도 하고…"라고 운을 뗐다가 "아무것도 바뀌지 않았다. (머리를) 자를 생각이 없다"고 활짝 웃었다. 이어 "노 헤어 컷(No hair cut)!"이라고 외쳐 미국 현지 취재진을 폭소케 했다. 메이저리그 SNS는 '기록에 남겨둬야 겠다. 무라카미 무네타카는 이 멋진 장발을 자를 생각이 없는 것 같다'는 감상평을 남겼다.

2년 총액 3400만달러에 화이트삭스와 계약한 무라카미는 정규시즌 초반 부진했으나 장타력을 폭발시키면서 정착에 성공했다. 햄스트링(허벅지 뒷근육) 부상으로 한 달을 쉬었지만, 30홈런 이상 시즌을 기록하는 데 성공했다. 정규시즌 타율 0.207(454타수 94안타) 35홈런 77타점, 출루율 0.347, 장타율 0.478, OPS(출루율+장타율) 0.825를 기록한 그는 이번 포스트시즌 4경기 중 3경기에서 타점을 기록하면서 해결사 본능을 뽐내고 있다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com