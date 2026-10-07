ERA 9.90 정현우 5억, 1승10패 박준현 7억 하늘로 날아갈 판...하현승, 얼마가 적정가인가

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. 키움에 지명된 하현승이 기념촬영을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김용 기자] 얼마가 적당한가.

KBO리그 구단들이 2027 신인드래프트에서 뽑은 신인 선수들과의 계약을 마치고 있다. 1라운드 전체 5순위 KT 위즈 이승원부터 그 후 순위 선수들은 약속이나 한 듯 2억5000만원에 도장을 찍었다.

관심은 전체 1순위 키움 히어로즈 하현승이 과연 얼마를 받느냐다. 하현승은 미국 메이저리그 뉴욕 양키스의 300만달러(약 40억원)의 제안도 뿌리치고 KBO리그 도전을 선택했다. 이에 키움에서 그 포기 대가를 어느정도 보상해줄지에 관심이 집중되고 있다.

Advertisement

종전 신인 최고 계약금은 한기주(은퇴)가 KIA 타이거즈와 계약할 때 받은 10억원. 2006년 세워진 기록이 깨지지 않고 있었다. 하현승이 이 기록을 깨느냐가 초점이었는데, 기록 경신은 기정 사실로 보인다.

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. 키움에 1라운드 지명된 부산고 하현승이 유니폼을 입고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

최근 계약 발표가 임박하자 10억원을 넘어 10억원 중후반대 계약금 설도 나오고 있다. 양키스의 엄청난 제안을 거절했고, 데뷔 시즌부터 투-타 모두를 소화하는 '이도류' 가능성을 내비치고 있으며, 투수로 가진 자질이 '역대급'이라는 평가를 받는다지만 신인 계약 세계의 질서를 완전히 무너뜨리는 지나친 금액이 될 수도 있다는 평가도 있다.

Advertisement

이미 키움은 4년 연속 꼴찌를 하며 유망주 선수들을 끌어모으고 있다. 2024년 '완성형 좌완'이라는 정현우를 뽑으며 5억원을 안겼다. 지난해에도 미국에 도전하겠다는 '파이어볼러' 박준현을 눌러 앉히며 무려 7억원을 투자했다.

Advertisement

21일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 주중 3연전 첫 번째 경기. 5회 마운드에 올라 투구를 준비하고 있는 키움 정현우. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.21/

두 사람도 '역대급'이라는 평가를 받으며 화려하게 프로 무대에 입성했다. 하지만 프로 커리어 초반은 참혹하다. 정현우는 신인 시즌 18경기 3승7패 평균자책점 5.86, 올시즌 15경기 1승2패 평균자책점 9.90으로 전혀 희망을 주지 못했다. 박준현은 올해 루키 시즌 선발로 많은 기회를 받았지만 1승10패 평균자책점 5.75에 그쳤다. 3⅓이닝 4실점으로 패전을 기록한 6일 KT 위즈전 포함, 최근 10경기 5패 평균자책점 7.84다. 공은 매우 빠르지만, 그 공을 살릴 변화구 구사와 제구에는 한계를 드러내고 있다.

10일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 2회말 박준현이 세베리노에 중월 선제 솔로홈런을 허용한 후 아쉬워하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.10/

Advertisement

하현승이 대단한 유망주라고 하지만 결국은 이제 고등학교를 졸업하는 신인. 엄청난 계약금, 받을 때는 기쁘지만 부진하면 그게 프로 커리어 내내 꼬리표처럼 자신을 따라다닐 수 있다.

과연 얼마가 적당한 금액일까. 이제 곧, 하현승의 몸값이 세상에 알려진다.

Advertisement

김용 기자 awesome@sportschosun.com