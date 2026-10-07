한국 투수들 긴장해야 하나, 26세 38홈런 거포+27세 28홈런 리드오프, 와일드카드로 APBC 일본대표팀 첫 승선 유력

지바 롯데 야마구치는 올 시즌 38홈런을 때려 퍼시픽리그 홈런 2위에 올랐다. 다음달 열리는 APBC에 일본대표로 출전이 유력하다. 사진캡처=지바 롯데 마린즈 SNS

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잠재력을 터트린 두 오른손 거포가 한국대표팀 젊은 투수들을 상대할 수도 있을 것 같다. 지바 롯데 마린즈의 야마구치 고키(26)와 소프트뱅크 호크스의 마사키 도모야(27)가 아시아프로야구챔피언십(APBC) 일본대표팀 명단에 올랐다. 대표 경력이 없는 두 선수 모두 와일드카드로 합류가 가능하다.

다음달 12일 도쿄돔에서 개막하는 APBC는 24세 이하, 입단 3년차 이내 젊은 선수가 주축이다. 29세 이하 선수 3명을 와일드카드로 활용할 수 있다. 한국과 일본, 대만, 호주가 참가한다.

두 선수 모두 우여곡절 끝에 커리어 하이를 찍었다.

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장타력이 좋은 '리드오프' 마사키는 소프트뱅크의 퍼시픽리그 3연패 주역이다. 지난 5월 1군에 합류해 입단 5년차에 첫 규정타석을 채웠다. 개인 최다인 101경기에 출전해 타율 0.274(409타수 112안타), 28홈런, 59타점, OPS(출루율+장타율) 0.888을 기록했다. 팀 내 홈런 3위, 타점 4위에 올랐다.

마사키는 지난 5일 라쿠텐 이글스와 정규시즌 최종전에 1번-좌익수로 선발 출전해 1루수로 이동했다. 외야와 1루 수비가 가능한 유틸리티 자원이다.

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파워로 주목받아 온 야마구치는 프로 8년차에 만개했다. 113경기에 나가 타율 0.277(412타수 114안타), 38홈런, 81타점, OPS 931. 페넌트레이스 마지막 6경기에서 5홈런을 몰아치며 퍼시픽리그 홈런 레이스를 뜨겁게 달궜다. 구리하라 료야(40개·소프트뱅크)에 이어 홈런 2위, 타점

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소프트뱅크 마사키는 올 시즌 1번 타자로 자리잡았다. 리드오프로 28홈런을 치고, 입단 5년차에 처음으로 규정타석에 도달했다. 사진캡처=소프트뱅크 호크스 SNS

4위, OPS 3위를 했다.

차세대 4번 타자로 기대가 커졌다. 일부 전문가는 향후 40홈런을 넘어 50홈런까지 노려볼만 하다고 했다. 메이저리그 스카우트들도 그를 주목하고 있다. 오카모토 가즈마(토론토 블루제이스), 무라카미 무네타카(시카고 화이트삭스) 뒤를 이를 홈런타자가 탄생했다.

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이번 APBC는 이구치 다다히토 감독(52)이 지휘하는 첫 국제대회다. 이구치 감독은 지바 롯데 사령탑을 거쳐 지난 7월 사무라이 재팬을 맡았다. WBC(월드베이스볼블래식)에서 실패한 후 사퇴한 이바타 히로카즈 감독(51) 뒤를 이었다. 메이저리그를 경험한 첫 사무라이 재팬 사령탑이다.

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이구치 감독은 첫 국제대회를 앞두고 "아시아 무대에서 확실히 1위를 차지하고 싶다"고 다짐했다. 이번 대회는 내년에 열리는 '프리미어 12'로 가는 전초전이다. 2028년 LA 올림픽을 준비하는 과정의 첫걸음이다.

야마구치는 이구치 감독과 인연이 있다. 이구치 감독이 지바 롯데를 이끈 마지막 해인 2022년 처음으로 두 자릿수 홈런을 쳤다.

2023년엔 일본이 우승, 한국이 준우승했다. 한국은 그해 11월 19일 열린 일본과 결승전에서 3대4 승부치기 역전패를 당했다. 3-2로 앞선 연

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사무라이 재팬의 이구치 감독. 메이저리그 출신 첫 일본대표팀 사령탑이다. 사진캡처=일본야구대표팀 홈페이지

장 10회말 정해영(KIA 타이거즈)이 가도와키 마코토(요미우리 자이언츠)에게 끝내기 안타를 맞았다. 이바타 전 감독의 사무라이 재팬 사령탑 데뷔전이었다.

민창기 기자 huelva@sportschosun.com