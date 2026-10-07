'8연패 끊은 게 스물살 2년차라니...' 9월 이후 ERA 1.57. LG에 또 '새 희망' 탄생[SC포커스]

8일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. LG 선발투수 박시원이 역투하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.08/

8일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. LG 선발투수 박시원이 역투하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.08/

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[스포츠조선 권인하 기자]1위에서 4위까지 내려왔으니 LG 트윈스의 2026시즌은 분명 아쉬움이 많다. 성적과 성장이라는 두마리 토끼 중 한마리는 확실하게 잡았다.

송찬의 문정빈 이재원 등 그동안 키워왔던 우타 거포 유망주들이 올시즌 1군 무대에 확실히 적응한 모습을 보여줬다. 그리고 마운드에서도 성과를 보였다. 우강훈이 20홀드를 기록하면서 중간 투수로 우뚝 섰는데 시즌 후반엔 박시원이 우완 선발로 새롭게 떠올랐다.

박시원은 6일 잠실에서 열린 NC 다이노스와의 홈경기에 선발등판해 5⅓이닝 동안 5안타 2볼넷 4탈삼진 1실점을 기록해 팀의 6대1 승리를 이끌었다. 선발진 중 가장 어린 20세 2년차 투수가 지긋지긋한 8연패를 끊은 것. 3위 KIA가 이날 삼성에 패해 LG는 승차없는 4위로 다시 준플레이오프 직행을 노릴 수 있게 됐다.

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86개의 공을 뿌렸는데 최고 151㎞의 힘있는 직구(62개)를 위주로 슬라이더(22개), 커브(13개), 싱커(2개)를 섞어 NC 타선을 요리했다.

6회초 1사후 볼넷과 안타로 1,2루에 몰려 고우석으로 바뀌었고 고우석이 실점없이 막아내며 LG가 8연패를 끊어냈다.

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신인드래프트 때 6라운드 60순위로 LG의 지명을 받고 눈물을 흘리던 선수로 팬들에게 인상을 남겼다. 150㎞의 빠른 공을 뿌리는 강속구 자원으로 입단 때부터 염경엽 감독의 아래에서 커왔다.

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3일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. LG 박시원이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.03/

3일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. LG 박시원이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.03/

지난해 1군에서는 2경기에 등판했던 박시원은 주로 2군에서는 선발 투수로 나서면서 경험을 쌓았다. 올시즌 중반까지는 추격조 불펜 투수로 나섰고 7월 26일 대전 한화전서 첫 선발로 나섰다. 그리고 8월 15일 잠실 SSG전에 두번째로 선발 등판했는데 4이닝 1실점의 호투를 선보였고 이후 로테이션에 합류해 꾸준히 선발 수업을 받고 있다.

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갈수록 안정감을 보인다. 9월 이후 5번의 선발 등판에서 2승1패 평균자책점 1.57의 놀라운 피칭을 선보이고 있다. LG 선발진 중 가장 안정적인 피칭을 하고 있다.

9월 3일 잠실 두산전서 5이닝 2안타 무실점으로 생애 첫 승리투수가 됐던 박시원은 8연패 중이던 6일 자신의 두번째 승리를 따냈다.

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2024년 손주영, 지난해 송승기 등 2명의 왼손 선발을 키워냈던 LG는 올해 우완 선발을 탄생시켰다.

내년시즌엔 외국인 투수 2명에 임찬규 손주영 송승기 박시원 등 탄탄한 국내 선발들을 더해 좀 더 안정적인 선발진을 구축 할 수 있게 됐다.

아쉽고 또 아쉬운 올시즌이지만 LG의 미래를 생각하면 유망주들이 터진 올해가 전환점이 될 것으로 보인다.

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권인하 기자 indyk@sportschosun.com

30일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 3회 투구를 마치고 마운드를 내려오는 LG 박시원. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.30/