"3차전 목숨 걸고 해보겠다", 저지 없이 8.3% 확률 뚫을까? NYY 2년 연속 DS 탈락 대위기

뉴욕 양키스 애런 저지. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]17년 만에 월드시리즈 우승을 노리는 뉴욕 양키스가 탈락 위기다.

양키스는 탬파베이 레이스와의 AL 디비전시리즈(DS) 원정 1,2차전서 무기력한 타선 탓에 연패를 당했다.

지난 4일(이하 한국시각) 1차전에서는 에이스 게릿 콜의 호투에도 타선이 1안타에 묶여 0대1로 패했고, 2차전서는 벤 라이스의 솔로포 두 방이 터졌음에도 2대5로 무릎을 꿇었다. 2경기에서 합계 5안타, 2득점에 그친 것이다.

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특히 2차전에서는 수비에서 무려 4개의 실책이 나와 AL 사이영상 유력 후보인 캠 슐리틀러를 초반부터 힘들게 했다. 슐리틀러는 1회말 3루수와 2루수, 포수의 잇달은 실책으로 선취점을 내줬고, 5회에는 2실점 후 교체된 뒤 유격수의 실책이 나와 자신의 주자가 홈을 밟아 추가로 1실점했다.

애런 분 양키스 감독은 2차전 패배 후 "오늘은 정말 힘든 경기였다. 이 상황을 극복해야 한다. 올시즌 내내 어려운 순간마다 잘 대처해 왔고, 이번에도 그래야 한다. 다시 일어서야 한다. 이제 부진을 털어내야 한다. 3차전서 우리의 목숨을 걸고 경기를 할 것"이라고 밝혔다.

애런 저지. AFP연합뉴스

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양키스 타선의 부진은 주포 애런 저지의 부재에서 비롯됐다고 봐야 한다. 물론 1차전 드류 라스무센과 2차전 프레디 페랄타와 같은 탬파베이의 정상급 선발투수를 상대했다는 점에서는 변명의 여지가 있을 수 있으나, 저지가 있었다면 얘기가 달라진다. 탬파베이 입장에서는 부담이 덜하다.

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저지는 갈비뼈 스트레스 골절로 100일간 자리를 비웠다가 9월 9일 복귀했지만, 7경기를 뛰고 종아리 통증을 호소하며 다시 부상자 명단에 올랐다. 보스턴 레드삭스와의 와일드카드시리즈(WCS)에 이어 이번 DS에도 로스터에 들지 못했다.

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양키스가 탈락하면 저지는 올해 포스트시즌 기록을 남기지 못하고 해를 넘긴다. 그가 AL챔피언십시리즈(CS)에는 복귀하느냐도 사실 불투명하다. 종아리 통증이 남아 있고, 그에 따라 타격감도 바닥이기 때문이다. 물론 다른 선수가 심각한 부상을 입어 저지가 교체 멤버로 로스터에 포함될 수는 있으나, 가능성은 희박하다.

애런 분 뉴욕 양키스 감독이 지난 4일(한국시각) 탬파베이와의 DS 1차전서 6회 도중 풍선검을 부풀리고 있다. AFP연합뉴스

ALCS 개막 시점은 오는 13일이다. 그런데 양키스는 저지가 없던 WCS에서는 1차전 9대0, 2차전 9대2로 각각 승리했다. 저지가 있다면 낫겠지만, 없어도 득점력을 발휘할 수 있는 타선이다. 다만 저지 대신 우익수로 출전 중인 루키 스펜서 존스는 부진하다.

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분 감독은 "우리는 3차전 1회부터 제대로 경기를 해야 한다. 올시즌 내내 위기를 잘 이겨내 왔는데, 이번에도 그래야 한다. 분명 더 나은 경기를 해야 하며, 그 시작은 한 번에 하나씩 집중하는 것"이라며 "3연승을 해야 하지만, 그것부터 생각할 필요는 없다. 일단 한 경기를 이겨야 한다. 그래서 3차전서 더 좋은 경기를 펼쳐야 한다"고 강조했다.

지금과 같은 2-2-1 포맷의 DS에서 원정 1,2차전을 모두 내준 팀이 시리즈를 뒤집고 LCS에 진출한 것은 36번 중 3번(8.3%)에 불과하다. 공교롭게도 가장 최근 사례가 2017년 양키스다. 그해 클리블랜드 인디언스와의 DS에서 양키스는 원정 1,2차전을 모두 내줬으나, 홈 3,4차전과 원정 5차전을 잇달아 잡고 ALCS에 진출했다. 저지가 루키 자격으로 52홈런을 터뜨리며 AL 올해의 신인에 오른 시즌이다. 그런데 당시 DS에서 저지는 20타수 1안타로 극도로 부진했다.

양키스는 작년에도 DS에서 토론토 블루제이스에 1승3패로 패하고 탈락했다.

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노재형 기자 jhno@sportschosun.com