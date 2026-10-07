이미 역사상 최초 달성 → 진짜 신기록 눈앞인데, 여기서 천적을 만났네…레이예스 '쾌청' 최원준 '흐림'' [SC포커스]

5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데 자이언츠와 KT 위즈의 경기. 3회초 2사 레이예스가 안타로 출루하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.5/

5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데 자이언츠와 KT 위즈의 경기. KT가 정규리그 우승을 확정지은 후 축하행사를 진행했다. 최원준이 우승 소감을 말하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.5/

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[스포츠조선 김영록 기자] 이미 KBO리그에 '역사상 최초' 사건이 발생했다. 역사상 단 2번밖에 없었던 '한시즌 200안타'를 이번엔 2명이 동시에 해냈다.

KT 위즈 최원준은 6일 고척 키움 히어로즈전, 롯데 자이언츠 빅터 레이예스는 같은날 부산 두산 베어스전에서 각각 멀티히트를 기록하며 나란히 201안타를 기록했다.

지금까지 프로야구 역사상 200안타를 넘긴 타자는 2014년 MVP에 빛나는 서건창(키움, 201안타), 그리고 2024년 레이예스(202안타) 2명 뿐이었다. 그런데 2026년은 전무후무한 한시즌 200안타 2명이 나온 시즌이 됐다.

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최다안타 3위인 LG 트윈스 오스틴이 178안타를 기록중인 만큼 200안타 타자가 3명 나오는 일은 없을 전망이다. 레이예스는 200안타를 '2번' 친 역사상 첫 선수로도 자신의 이름을 새겼다.

최원준은 키움전 3회초 상대 선발 박준현을 상대로 2루타를 치며 200안타를 완성했고, 4회초에도 안타 하나를 추가했다. 마치 이를 듣기라도 한듯 레이예스는 4회말 두산 곽빈을 상대로 역시 200번째 안타를 친데 이어 6회에는 이날 롯데의 유일한 득점인 솔로포까지 쏘아올리며 존재감을 증명했다.

5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데 자이언츠와 KT 위즈의 경기. 3회초 2사 레이예스가 안타를 치고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.5/

5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데 자이언츠와 KT 위즈의 경기. 최원준이 타격하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.5/

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두 선수의 최다안타 경쟁은 당초 레이예스가 큰 부진 없이 매경기 안타를 기록하며 4~5개 정도 꾸준히 앞서가던 흐름이었다.

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그런데 10월 들어 갑자기 흐름이 달라졌다. 최원준은 1일 KIA 타이거즈전 3안타를 시작으로 5경기 10안타를 몰아쳤다. 특히 3~5일 열린 롯데와의 3연전에서 안타 7개가 나왔다. 반면 레이예스는 4경기 6안타를 기록하며 두 선수가 어깨를 나란히 하게 됐다. KT 고영표가 선발등판한 3일, 최원준이 안타 3개를 친 반면 레이예스가 무안타로 묶인 게 결정적인 추격 포인트가 됐다.

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다만 최원준은 줄곧 "레이예스가 2경기 더 남았고, 매경기 멀티히트를 쉽게 치는 선수"라며 최다안타왕 경쟁에선 한발 물러선 분위기를 유지해왔다.

두 팀 공히 정규시즌 순위경쟁이 끝나 개인 기록에 집중할 수 있는 환경이다. 다만 잔여경기를 더 자세히 살펴보면, 레이예스의 가능성이 확실히 더 높다.

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최원준의 소속팀 KT는 이제 2위 삼성과의 맞대결만 3번을 남겨두고 있다. 그런데 올시즌 삼성은 KT의 '천적'이다. 상대전적이 4승9패다.

공격의 물꼬를 터줘야할 최원준의 활약이 미진했기 때문이다. 최원준의 삼성전 성적은 2할2푼6리(53타수 12안타) OPS(출루율+장타율) 0.621에 불과하다.

4일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 7회 2루타를 날린 롯데 레이예스. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.04/

4일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 5회 안타를 날린 KT 최원준. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.04/

반면 롯데는 7일 경기를 비롯해 KIA전 2경기, LG전 2경기, 두산전 1경기를 각각 남겨두고 있다. 레이예스는 KIA전 3할6푼7리(60타수 22안타), LG전 3할9푼6리(53타수 21안타), 두산전 4할1푼5리(65타수 27안타)의 타율을 각각 기록중이다.

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최원준이 안타왕을 차지하려면 한번더 도약이 필요한 시점. 외야수 골든글러브 두자리를 사실상 삼성 구자욱-KT 힐리어드가 예약한 가운데, 두 선수 중 안타왕 경쟁에서 승리하는 선수가 남은 한자리를 가져갈 가능성이 높다는 점도 이들의 투지를 불태우는 대목이다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com