드디어 김혜성에게 기회 오나? 에드먼 부진 → 로하스 부상, '스리핏' 변수 만난 다저스 선택은

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[스포츠조선 박상경 기자] 드디어 김혜성(LA 다저스)에게 기회가 오는 것일까.

월드시리즈 3연패에 도전 중인 다저스가 중대한 변수를 만났다. 주전 2루수 토미 에드먼이 내셔널리그 디비전시리즈(NLDS)에서 무안타 부진을 이어가고 있는 가운데, 베테랑 미겔 로하스마저 부상 이탈 가능성이 생겼다. 다저스는 로하스가 허리 통증으로 빠졌다고 밝혔다. NLDS 로스터에 전격 합류한 김혜성의 역할에 관심이 쏠리고 있다.

7일(한국시각) NLDS 3차전. 이날 6번 타자-2루수로 선발 출전한 로하스는 8회초 타석을 앞두고 에드먼과 교체됐다. 타석에 들어서기 직전 불편함을 느꼈고, 결국 데이브 로버츠 감독은 그를 벤치로 불러들이고 에드먼을 대타로 세웠다. 앞선 2경기에서 5타수 무안타로 부진했던 에드먼은 이날도 뜬공으로 물러나면서 침묵을 이어갔다.

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로하스가 부상으로 향후 시리즈에 결장하게 된다면 로버츠 감독의 고민은 커질 수밖에 없다. 현시점에서 2루에 가용할 수 있는 자원은 에드먼과 김혜성 둘 뿐이다. 수비에서 안정적인 에드먼이 있다는 건 그나마 다행스런 부분이지만, 타격감을 좀처럼 찾지 못하는 상황이 관건이다.

하지만 로버츠 감독이 김혜성에게 선발 출전 기회를 줄 지는 미지수다. NLDS 로스터 포함 이후 김혜성은 줄곧 벤치를 지키고 있다. 김혜성을 향한 로버츠 감독의 신뢰가 높다고 보긴 어려운 게 사실이다. 스프링캠프 기간 4할 중반 타율을 기록했음에도 개막 로스터에는 1할대에 그쳤던 알렉스 프리랜드를 선택했다. 무키 베츠의 부상 때 김혜성을 콜업했으나, 한 달여 만에 타격 문제를 거론하면서 마이너 강등 처분을 내렸고, 이후 콜업 소식은 없었다.

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김혜성이 합류할 당시, 미국 현지에선 경기 후반 대수비 내지 대주자 기용 정도가 점쳐진 바 있다. 지난해 포스트시즌과 같은 역할이다. 로버츠 감독의 시선도 그 정도에 그치고 있다고 볼 수 있다. 결국 현시점에서는 로하스가 뛰지 못할 시, 타격감이 살아나지 않고 있는 에드먼이 김혜성보다 먼저 기회를 얻을 가능성이 높다. 로버츠 감독이 에드먼 타석에서 득점권 찬스 때 대타를 세우고 김혜성을 대수비로 내세울 가능성은 있어도, 김혜성이 먼저 선발로 나설지는 확신하기 어렵다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com