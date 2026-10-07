공 하나 보고 끝났다, 김하성 '허망한 가을야구' 이대로 끝? ATL, 다저스에 1:3 패배…NLDS 탈락 '벼랑 끝'

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[스포츠조선 박상경 기자] 김하성(애틀랜타 브레이브스)의 가을야구는 결국 이렇게 막을 내리는 걸까.

애틀랜타가 벼랑 끝에 몰렸다. 애틀랜타는 7일(한국시각) 홈구장 트루이스트파크에서 가진 LA 다저스와의 내셔널리그 디비전시리즈(NLDS) 3차전에서 1대3으로 패했다. 1차전 3대5 패배 뒤 2차전에서 벌떼야구로 3대2 승리를 안았던 애틀랜타는 3차전에 에이스 크리스 세일을 앞세웠지만, 다저스의 홈런포를 막아내지 못하면서 고개를 숙였다. 시리즈 전적 1-2로 열세에 몰린 애틀랜타는 이제 1패만 더 허용하면 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS) 진출이 좌절된다.

애틀랜타의 월트 와이스 감독은 이날 드레이크 볼드윈(포수)-로날드 아쿠냐 주니어(지명 타자)-맷 올슨(1루수)-아지 알비스(2루수)-마이클 해리스 2세(중견수)-마우리시오 두반(좌익수)-레인 토머스(우익수)-오스틴 라일리(3루수)-김하성(유격수)으로 라인업을 구성했다. 선발은 크리스 세일. 다저스의 데이브 로버츠 감독은 무키 베츠(유격수)-프레디 프리먼(1루수)-테오스카 에르난데스(좌익수)-윌 스미스(포수)-오타니 쇼헤이(지명 타자)-미겔 로하스(2루수)-앤디 파헤스(중견수)-카일 터커(우익수)-키케 에르난데스(3루수)를 선발 출전시켰다. 야마모토 요시노부가 마운드에 섰다.

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김하성은 1회초 수비에서 가슴 철렁한 순간을 맞았다. 1사 1루에서 테오스카가 친 낮고 빠른 땅볼에 백핸드 포구를 시도했으나, 타구가 글러브를 맞고 나왔다. 뒤늦게 공을 잡은 뒤 1루로 공을 뿌렸으나 이미 늦은 뒤였다. 공식 기록에는 실책으로 기록됐다. 세일이 스미스와 오타니를 모두 삼진 처리하면서 실점을 막으면서 김하성은 가슴을 쓸어 내릴 수 있었다. 이날 2번에서 5번으로 타순이 조정된 오타니는 세일의 바깥쪽 유인구에 배트가 따라 나가면서 헛스윙 삼진, 타격 부진을 이어갔다.

애틀랜타 타선이 야마모토를 공략하지 못한 사이, 세일은 3회초 2사 1, 3루에서 볼드윈이 오타니의 타격 과정에서 글러브로 배트를 건드리는 변수로 출루를 허용, 또 위기를 맞았다. 하지만 로하스를 뜬공으로 잡으면서 다시 한 번 위기를 넘겼다.

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그러나 이날까지 3경기에서 5홈런으로 7득점을 만들었던 다저스의 홈런포를 막기엔 역부족이었다. 세일은 4회초 1사 1루에서 키케에게 좌월 투런포를 맞은 데 이어, 2사후 프리먼에게 좌월 솔로포를 허용하면서 3실점했다.

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돌파구를 찾지 못하던 애틀랜타는 5회말 드디어 찬스를 잡았다. 두반, 토머스의 연속 안타로 만들어진 1사 1루에서 김하성의 대타로 나선 로디 텔레즈가 볼넷으로 걸어나갔다. 대주자 브루어 히클렌이 나서면서 이어진 1사 만루에서 애틀랜타는 볼드윈의 1루수 땅볼 때 두반이 홈을 밟아 추격점을 얻었다. 하지만 2사 2, 3루에서 아쿠냐가 2루수 땅볼에 그치면서 더 이상 점수를 추가하지 못했다.

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애틀랜타는 6회초를 앞두고 딜런 닷을 마운드에 올리며 불펜을 가동했다. 닷이 1이닝을 무실점으로 막고, 7회초 딜런 리가 다저스 타선을 막아냈다. 그러나 애틀랜타 타선은 7회까지 야마모토에게 단 4안타를 뽑아낸 반면, 탈삼진 10개를 당하면서 열세를 이어갔다.

다저스가 8회말 태너 스캇을 마운드에 올린 가운데, 애틀랜타 타선은 다시 무득점에 그쳤다. 9회말 등판한 에드윈 디아즈를 상대로 알비스의 우중간 2루타와 해리스의 진루타로 만든 1사 3루 찬스를 잡았으나, 두반의 뜬공 때 득점에 실패한 데 이어 대타 마이크 야스트렘스키마저 적시타에 실패하면서 2점차 패배로 경기를 마무리 했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com