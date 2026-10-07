'결별 확정적' 대전 예수 진짜 한화 컴백하나? 67억 못받고 7억은 받는다

30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 4차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 8,2이닝 무실점 호투를 펼친 한화 선발 와이스가 포효하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.30/

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[스포츠조선 나유리 기자]휴스턴 애스트로스가 라이언 와이스와 결별을 선택할 것이라는 거의 확실한 이야기가 나왔다. 그런데 그가 한국으로 돌아올 가능성이 있을까.

휴스턴을 담당하고 있는 하비에르 곤잘레스 기자는 7일(이하 한국시각) SNS를 통해 휴스턴의 비시즌 기본 구상에 대해 밝혔다. FA 자격을 취득할 선수들과 클럽 옵션이 남아있는 선수들 등등이 거론됐다.

그중 와이스의 이야기도 있었다. 곤잘레스 기자는 "휴스턴은 와이스 계약에 1년 옵션을 보유하고 있다. 와이스는 현재 40인 로스터에 포함돼있지 않고, 팀은 분명히 이 옵션을 행사하지 않을 것"이라고 단정지었다.

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휴스턴과의 결별이 확정적이라는 뜻이다. 와이스는 올 시즌을 앞두고 휴스턴과 1+1년 계약을 체결했다. 올 시즌 연봉 260만달러(약 35억원)를 보장받고, 100이닝과 130이닝을 넘길시 각각 추가 인센티브를 받을 수 있었다. 그러나 와이스가 올해 빅리그에서 던진 이닝이 26이닝에 불과했기 때문에 이 인센티브는 물거품이 됐다.

260만달러 연봉만 올해 지급받은 와이스는 내년, 2027시즌에 대한 +1년 계약 결정권을 구단이 가지고 있다. 클럽 옵션인데, 사실상 구단이 이 계약을 포기한다는 뜻이다. 만약 휴스턴이 올 시즌 와이스의 활약에 어느정도 만족해서 1년 계약을 발동했다면 와이스의 내년 연봉은 500만달러로 거의 2배 가까이 불어날 예정이었다. 그러나 이 역시 무산된 것으로 보인다.

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대신 계약 조건상 와이스는 구단이 클럽 옵션을 행사하지 않을 경우, 50만달러(약 7억원)의 '바이 아웃' 금액을 받을 수 있다. 그리고 자유 계약 신분을 얻게 된다.

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관건은 다음 시즌 거취다. 지난해 KBO리그에서 큰 성공을 거두고 꿈에 그리던 메이저리그 무대까지 밟았지만, 일단 휴스턴 내에서 자리를 잡는데는 실패했다. 휴스턴도 영입 당시에는 와이스를 선발 자원으로 보고있었고, 와이스 역시 선발 보직에 대한 의지를 드러냈지만 성적이 이를 받쳐주지 못했다.

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와이스는 시즌초 선발과 롱릴리프로 등판한 9경기에서 26이닝 동안 승리없이 3패 평균자책점 7.62의 부진한 성적을 기록했고, 5월초 트리플A에 내려간 후 한번도 콜업을 받지 못했다. 트리플A에서 완봉승을 한차례 거두는 등 후반기 나름 나쁘지 않은 구위를 보였음에도 휴스턴은 그를 다시 부르지 않았다. 이미 검증과 판단이 끝났다는 신호다.

다만 와이스가 휴스턴과 결별하고, 미국에서 새로운 팀을 찾지 못한다고 해서 무조건 한화 이글스로의 컴백을 의미하는 것은 아니다. 보류권을 한화가 가지고 있지만, 다음 시즌 외국인 선수 구성과 현재 와이스의 컨디션 등을 고려해서 결정할 일이다. 물론 선수의 막판 컨디션이 괜찮았고, KBO리그 무대에서 보여준 검증된 선수라는 확실한 장점은 가지고 있다.

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한화에서 인생 역전에 성공한 와이스의 다음 행선지는 어디가 될까. 궁금해진다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com