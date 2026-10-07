'치명적 약점' 1승 주고 하는데, WC 5위가 더 유리한 말도 안되는 일이 생길 수도?

5일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 두산과 삼성의 경기. 두산이 7대5로 승리하며 2연승을 달렸다. 승리의 기쁨을 나누는 두산 선수들의 모습. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.05/

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[스포츠조선 김용 기자] 승차가 줄어들지 않았는데, 왜 기분이 나쁘지 않지?

두산 베어스는 6일 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠전에서 3대1로 승리했다. 3연승.

하지만 4위 LG 트윈스가 이날 NC 다이노스를 꺾고 8연패에서 탈출했다. 그래서 2경기 승차를 더 좁히지는 못했다.

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그러나 이날 KIA 타이거즈가 삼성 라이온즈에 4대5로 역전패 한 건 두산에는 호재였다. KIA와 2경기 차이가 돼서? 그건 아니다. 당장 KIA를 따라잡겠다는 것보다는, 5위로 정규시즌을 마감해도 와일드카드를 유리하게 치를 수 있다는 장점 때문이다.

물론 순위를 최대한 끌어올리는 게 가장 좋다. 3위로 준플레이오프에 직행하는 건 말할 것도 없고, 4위만 해도 와일드카드 결정전에서 엄청난 메리트를 갖게 된다. 홈구장에서 2경기를 하고, 1승 어드밴티지가 있다.

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하지만 LG와 KIA가 마지막까지 3위 다툼을 하면, 5위 두산이 오히려 와일드카드 결정전에서 유리할 수 있는 전례 없는 역설적 상황이 발생할 수 있다.

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12일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. 5회초 LG 오스틴이 삼성 후라도를 상대로 솔로홈런을 날렸다. 염경엽 감독의 축하를 받고 있는 오스틴. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.12/

그래서 6일 결과가 중요했다. LG는 지난 주말 KIA 3연전을 모두 지며 8연패에 빠졌다. KIA는 엄청난 상승 분위기. 만약 LG가 계속 지고, KIA가 이겨 승차가 벌어져 버리면 일찌감치 3, 4위가 결정돼 4위 LG가 일찍부터 와일드카드 결정전을 준비할 수 있었다. 하지만 LG가 연패를 끊고, KIA가 경기 후반 1.5군 선수들을 낸 삼성에 충격의 역전패를 하며 양팀 승차가 사라졌다.

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공교롭게도 12일 LG와 KIA 양팀이 시즌 최종전을 치르는 일정이라, 이대로 가면 이 경기가 3위 결정전이 될 수 있다. 3위를 할 수 있는데 그 기회를 포기할 팀은 없다. 이 경기에 총력을 다해야 한다. 그랬다 만약 지는 팀은, 내상이 발생할 수밖에 없다. 하루 쉬고 나서야 하는 와일드카드 결정전 1차전까지 영향을 미칠 수밖에 없다. 당장 투수들이 쉬지 못하고 던져야 하고, 에이스 투수를 소모했을 수도 있다.

4일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 8회 KIA 이범호 감독이 동점 득점을 올린 김도영을 반기고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.04/

반대로 두산은 12일 롯데전까지 경기가 없다. 양팀 경기 결과를 지켜보며 향후를 느긋하게 대비할 수 있다. 1차전 선발로 사실상 내정된 에이스 곽빈을 포함해 최민석, 벤자민까지 와일드카드 결정전에 맞춰 컨디션을 끌어올리게 하고 대기시킬 시간이 생겼다.

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LG나 KIA가 패하는 경기가 나와 순위가 올라가면 '땡큐', 아니면 와일드카드 결정전 업셋을 노리자는 모드로 준비하면 된다. 남은 경기 수와 승차를 봤을 때 순위 역전은 힘들다고 하면 속으로 'LG, KIA 계속 피 터지게 싸워라'를 외쳐야 하는 상황이다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com