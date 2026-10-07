"그 개XX, 자기가 왕인 줄 알았다"…811승 명장에 충격 폭언, 선넘은 하극상에 美대륙 '발칵'

사진캡처=유튜브채널 '라 베스티아'

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[스포츠조선 고재완 기자] 메이저리그 최고 권위의 가을 잔치, 그것도 LA 다저스와의 내셔널리그 디비전시리즈(NLDS) 1승 1패 벼랑 끝 혈투를 치르고 있는 와중에 상상조차 할 수 없는 '초대형 폭탄'이 터졌다. 애틀랜타 브레이브스의 상징이자 1300억 원의 슈퍼스타 로날드 아쿠냐 주니어(29)가 팀에 811승과 월드시리즈 우승을 안긴 전임 사령탑 브라이언 스닛커(71) 현 수석 고문을 향해 입에 담기조차 힘든 원색적인 욕설을 퍼부은 사실이 드러났다.

아쿠냐는 자신이 진행하는 팟캐스트이자 유튜브 채널 '라 베스티아 위드 로날드 아쿠냐 주니어'에서 스닛커 전임 감독을 겨냥해 전례 없는 신랄한 비판과 욕설을 쏟아냈다. 구단 역사상 가장 위대한 명장 중 한 명으로 꼽히는 원로를 향한 하극상에 애틀랜타 구단과 메이저리그 전체가 경악을 금치 못하고 있다.

사진캡처=유튜브채널 '라 베스티아'

아쿠냐는 지난 3월 월드베이스볼클래식(WBC)에서 베네수엘라 대표팀의 사상 첫 무패 우승 신화를 함께 합작했던 대표팀 동료 윌리엄 콘트레라스(밀워키 브루어스)와 잭슨 추리오(밀워키)를 게스트로 초대해 필터 없는 대화를 나눴다.

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문제의 장면은 콘트레라스가 아쿠냐에게 현재 애틀랜타 코칭스태프와의 관계를 묻는 과정에서 발생했다. 콘트레라스가 "그 미친 자(스닛커)가 떠난 뒤로는 더 이상 안 괴롭히지"라고 묻자 아쿠냐는 "다 좋다. 이제는 나를 괴롭히지 않는다. 너도 알다시피 그 개XX(mama*****)은 자기가 여기의 왕인 줄 알았잖아"라고 말했다.

콘트레라스의 질문을 맞받아친 아쿠냐는 여과 없이 욕설을 뱉어내며 스닛커 전 감독 시절 겪었던 통제에 대한 억눌린 분노를 노골적으로 표출했다. 비록 실명을 직접 언급하진 않았으나, 2025시즌을 끝으로 퇴임한 스닛커 감독 외에는 대상이 될 인물이 없다는 것이 현지의 일치된 분석이다.

연합뉴스

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아쿠냐와 스닛커 감독의 갈등은 어제오늘의 일이 아니다. 아쿠냐는 앞서 공개된 자신의 팟캐스트 에피소드에서도 마이너리그 시절부터 이어진 주루 플레이 지적과 문책 교체에 대한 깊은 불만을 토로한 바 있다.

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당시 21세 신예였던 아쿠냐는 담장을 직격하는 대형 타구를 치고도 홈런을 확신해 천천히 걷다가 단타에 그쳤다. 분노한 스닛커 감독은 그를 5회 수비 때 즉시 벤치로 불러들이며 "뛰지 않는 선수는 받아들일 수 없다"고 공개 질책했다.

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지난 해 4월에는 팀 동료 제러드 켈닉이 대형 타구를 바라보다 2루에서 횡사했음에도 스닛커 감독이 "내가 지적해야 했나?"라며 감싸자, 당시 십자인대 재활 중이던 아쿠냐는 SNS에 "내가 저랬으면 당장 경기에서 뺐을 것"이라는 글을 올려 분노를 표출했다. 당시 아쿠냐는 논란이 커지자 글을 삭제하고 사과하며 진화에 나섰으나, 이번 발언으로 당시의 사과가 진전성을 의심받고 있다.

스닛커 전 감독은 애틀랜타 구단에서만 지도자 생활을 하며 10년간 통산 811승, 내셔널리그 동부지구 6연패, 2021년 월드시리즈 우승을 일궈낸 프랜차이즈의 살아있는 전설이다. 현재도 구단 최고 수뇌부인 '수석 고문'으로 재직 중이다.

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그런 상징적인 인물을 향해, 그것도 팀이 1승 1패로 다저스와 사투를 벌이고 있는 가장 중대한 순간에 사적인 원한과 욕설을 퍼부은 아쿠냐의 행동은 리더로서 치명적인 자격 미달이라는 비판을 피할 수 없다.

더욱이 아쿠냐는 올 시즌 잦은 부상 속에 정규시즌 OPS .796에 그쳤고, 이번 가을야구 5경기에서도 타율 1할6푼7리(18타수 3안타), 0홈런 0타점, OPS 0.485라는 극심한 빈타에 허덕이고 있다. 팀의 승리를 위해 방망이로 존재감을 증명해야 할 간판타자가 더그아웃 밖에서 원색적인 잡음을 일으키며 선수단 분위기에 찬물을 끼얹은 셈이다.

월트 와이스 현 감독 체제에서 간신히 결속력을 다져가던 애틀랜타는 중심타자의 상식 밖 '입 리스크'로 인해 클럽하우스 안팎이 거센 후폭풍에 휩싸이게 됐다. 7억 달러의 다저스를 넘기 전, 안방에서 터진 간판타자의 설화를 애틀랜타 구단이 어떻게 수습할지 전 메이저리그가 주목하고 있다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com