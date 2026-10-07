[오피셜]'탈락' 벼랑 끝 SD 설상가상, 최강 마무리마저 이탈…메이슨 밀러, 출산 휴가로 NLDS 3차전 결장

AP연합뉴스

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[스포츠조선 박상경 기자] 내셔널리그 디비전시리즈(NLDS) 탈락 위기에 놓인 샌디에이고 파드리스가 설상가상의 상황을 맞았다.

샌디에이고는 7일(한국시각) 홈구장 펫코파크에서 갖는 밀워키 브루어스와의 NLDS 3차전을 앞두고 밀러의 출산 휴가 명단 등재를 알렸다. 이에 따라 밀러는 이날 경기에 결장하며, 샌디에이고가 시리즈를 이어갈 경우 최대 사흘 간 빠질 수 있다. 샌디에이고가 3, 4차전을 모두 잡고 5차전을 치르기 위해 밀워키로 다시 이동하는 시점에 복귀할 수 있는 것이다.

샌디에이고는 5전3선승제인 NLDS 탈락을 목전에 두고 있다. 앞선 밀워키 원정 2경기를 모두 내줬다. 남은 3경기를 모두 잡아야 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS) 진출에 성공할 수 있다. 이런 가운데 가장 믿을 만한 카드인 밀러가 빠졌다.

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밀러는 올 시즌 66경기 5승2패 38세이브, 평균자책점 1.67이다. 평균 100마일(약 161㎞) 이상의 포심 패스트볼을 뿌려 현재 메이저리그 최고의 구위를 자랑하는 마무리 투수로 여겨진다. 하지만 지난 5일 밀워키와의 NLDS 2차전에서 9회말 연속 볼넷에 이어 끝내기 안타를 맞으면서 블론 세이브에 그친 바 있다.

샌디에이고는 밀러의 빈 자리에 좌완 투수 완디 페랄타를 임시 대체 선수로 콜업했다. 올 시즌 65경기 77⅓이닝 3승3패4홀드, 평균자책점 3.61이었다. 마무리 투수인 밀러와 달리 중간 투입 가능성이 높다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com