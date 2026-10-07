'오해차단' LG전 라일리 아닌 최성영, KIA전 구창모…무슨 사정일까

23일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 NC의 경기. 6회 투구를 마치고 마운드를 내려오는 NC 선발 라일리. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.23/

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[잠실=스포츠조선 나유리 기자]자칫 오해를 받을 수도 있는 상황. 이호준 감독도 "이런 상황이 처음이라 민감할 수 있겠다 싶다"며 난처해했다.

NC 다이노스는 6일 잠실 LG 트윈스전 선발 투수로 최성영을 냈다. 과거 선발 경험도 있는 선수지만, 올 시즌 1군에서 선발 등판 기회를 얻은 것은 이번이 처음이었다. 최성영은 1회에 오스틴 딘과 문보경에게 홈런을 허용하는 등 2이닝 동안 7안타(2홈런) 2탈삼진 5실점(4자책)으로 부진한 투구를 하고 내려왔다. NC도 초반 벌어진 점수 차를 끝내 극복하지 못하면서 1대6으로 완패를 당했다. LG는 8연패를 끊었다.

사실 로테이션 순서대로 하면, 이날 LG전 선발은 라일리 톰슨이다. 그런데 라일리가 아닌 최성영이 등판을 한 것이다. 라일리가 지난 9월 30일 잠실 두산 베어스전에 선발 등판했고, 5인 로테이션 순서를 감안했을때는 6일 LG전 선발 등판이 가능했지만 등판하지 않았다.

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숨은 이유가 있었다. 사실상 라일리는 올 시즌 모든 등판이 이미 끝난 상태였다. 이호준 감독은 "우리는 투수들의 등판 스케줄을 한달 전에 짠다. 누가 며칠전에 들어가는지 다 미리 결정하는데, 딱 하나 바뀐 게 라일리다. 라일리가 올해 많이 던지기도 했고 컨디션이나 여러가지로 무리하고 싶지 않은 상황이다. 배려 차원에서 휴식을 주기로 했다. 라일리도 감사하다면서 내년 시즌을 위해 더 열심히 준비하고, 지금부터 몸을 잘 만들겠다고 이야기했다"고 설명했다.

1일 창원NC파크에서 열린 KIA와 NC의 경기. NC 선발투수 구창모가 연습투구를 하고 있다. 창원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.01/

2군에서 어린 선발 자원들을 콜업할 생각도 있었지만, 이 역시도 마땅치가 않았다. 이호준 감독은 "지금 일본 교육리그 등 2군에서도 여러가지 준비하는 것들이 있어서 당장 1군에 불러서 테스트를 해볼 수 있는 대체 자원을 찾기가 쉽지 않다"며 최성영이 선발 등판한 이유를 밝혔다.

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물론 그러면서 조금 머쓱한 부분이 있다. 바로 KIA 타이거즈전에는 '국내 에이스' 구창모가 선발 등판한다. 조심스러울 수밖에 없는 이유가, 현재 LG와 KIA가 치열하게 순위 싸움을 하고있기 때문이다. 6일 LG가 NC를 이기고, KIA가 삼성에 지면서 두팀은 다시 승차 없이 승률만 근소하게 차이가 나는 3,4위가 됐다.

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하지만 구창모의 선발 등판의 경우 미리 계획된 스케줄이었다는 게 이호준 감독의 설명이다. 9일 창원 NC파크에서 열리는 KIA전이 올 시즌 NC의 홈 마지막 경기다. 정규 시즌 마지막 경기는 다음날인 10일 대전 한화 이글스전이지만, 홈 마지막 경기에 구창모가 등판하는 상징성이 있다. 또 구창모의 계약 구조상 소화 이닝에 따른 인센티브가 포함된 것으로 알려져있기 때문에 로테이션상 구창모가 한번 더 등판하는 것도 무리는 아니다.

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다만 올해 NC가 KIA전 상대 전적에서 11승4패로 압도적으로 강했던데다 이런 순위 싸움까지 맞물리는 바람에 신경을 안쓸 수는 없는 상황이다.

이호준 감독 부임 첫해였던 작년에는 NC가 정규 시즌 막판까지 치열한 5강 경쟁을 했고, 기적적으로 5위를 해냈기 때문에 상대팀들을 신경쓸 겨를이 없었다. 그러나 올해는 상황이 달라졌다. 이호준 감독도 "작년에는 가을야구를 했으니까 저도 이런 상황이 처음인데, 이게 민감할 수 있겠구나 싶다"면서 난처함을 드러냈다.

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잠실=나유리 기자 youll@sportschosun.com