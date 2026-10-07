이정후만 내보내면 외야 이상적? 또 트레이드설, "SF 본격 리빌딩 착수 가능성" 유력 매체 주장

샌프란시스코 자이언츠 이정후가 또 트레이드설에 휘말렸다. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]5년 연속 포스트시즌 진출에 실패한 샌프란시스코 자이언츠가 리빌딩을 통해 전력을 재정비해야 한다는 주장이 힘을 얻고 있다.

샌프란시스코는 올시즌 65승97패로 NL 서부지구 4위에 그쳐 2022년 이후 5년 연속 가을야구 무대에 서지 못했다. 승률로 따지면 2017년(0.395) 이후 최저 수준이었는데, 실제 집행 페이롤(Cash Payroll)은 약 2억4630만달러로 구단 역대 최고치로 전체 10위였다.

돈은 돈대로 쓰고 성적은 기대치에 미치지 못했다는 얘기다. 방만한 구단 재정 운영이 도마에 오른 이유다. 이에 따라 샌프란시스코는 이번 오프시즌 씀씀이를 크게 줄일 것으로 예상된다. 이미 지난 여름 고연봉 야수들의 트레이드를 추진했다가 실패한 샌프란시스코다.

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트레이드 대상군에는 이정후가 포함돼 있다. 이정후는 라파엘 데버스, 윌리 아다메스, 맷 채프먼과 함께 팀내 연봉 '빅4'로 분류된다. 6년 1억1300만달러 계약 중 남은 3년 동안 6300만달러를 받는다.

이정후는 팀내 고연봉 야수 '빅4' 중 한 명이다. Imagn Images연합뉴스

이에 대해 지역 유력 매체 샌프란시스코 크로니클(SFC)은 7일(한국시각) '자이언츠 구단 내부에서는 내년 시즌을 2008년 또는 2009년으로 보는 시각이 존재한다. 왜 그럴까'라는 제목이 기사에서 샌프란시스코의 2027년 선수단 컬러와 전력이 2008년, 2009년 비슷할 수 있다고 했다.

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샌프란시스코는 2008~2009년, 젊은 선수들 위주로 선수단을 꾸려 전력을 다진 뒤 2010년 월드시리즈 우승을 차지했다.

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2008~2009년 등장한 샌프란시스코 유망주는 파블로 산도발, 매디슨 범가너, 브라이언 윌슨, 서지오 로모, 버스터 포지 등이었다. 이들을 앞세워 샌프란시스코는 2012년과 2014년을 포함해 짝수해 우승 공식을 만들어냈다. 2008년은 브루스 보치 감독의 2년차 시즌이다.

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샌프란시스코는 내년 시즌 토니 바이텔로 감독이 부임 2년차이고, 브라이스 엘드리지를 비롯한 젊은 야수들이 본격적인 성장의 해를 만들 수 있다.

샌프란시스코 차세대 거포로 주목받는 브라이스 엘드리지. AFP연합뉴스

SFC는 기사에서 이정후를 언급했다. 트레이드 대상자라는 것이다.

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매체는 '자이언츠가 올해 몇몇 포지션에서 리빌딩을 진행했다고 볼 수 있다. 포수 다니엘 수색, 드류 카바노, 헤수스 로드리게스가 빅리그 데뷔전을 치렀다. 물론 베테랑 포수를 두는 것이 여전히 합리적이긴 하다. 외야에는 조나 콕스, 빅터 베리코토, 터너 힐, 보 데이빗슨 등 주전으로 성장한 잠재력을 가진 몇몇 선수들을 발굴했다'면서 '만약 본격적인 리빌딩을 벌인다면, 자이언츠는 이정후를 트레이드해 외야진을 젊은 유망주들로 완전히 개편할 수 있다'고 전했다.

외야에 국한한다면 리빌딩의 핵심 과제가 이정후를 내보내는 것이라는 뜻이다.

버스터 포지 샌프란시스코 야구 부문 사장. AP연합뉴스

SFC는 '자이언츠가 젊은 외야수들을 어떻게 활용하느냐에 따라 내년 시즌 성격이 결정된다. 본격적인 리빌딩의 해가 될지, 아니며 버스터 포지 사장과 잭 미나시안 단장이 전력을 보강해 포스트시즌 진출을 노리는 시즌이 될지 판가름날 것'이라며 '포지 사장은 앞서 내년 팀이 경쟁력을 갖출 수 있다고 했는데, 전력 보강은 트레이드를 통해 이뤄질 수 있다. 젊은 외야 유망주들 또는 마이너리그 유격수 유망주들을 활용한다면 선발투수, 구원투수 영입에 도움이 될 수 있다'고도 했다.

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풍부한 유망주 자원을 트레이드 카드로 이용해 마운드를 강화할 수 있다는 얘기다. 구단 정책에 따라 차이는 있겠지만, 고연봉 선수를 트레이드하려면 유망주 카드를 함께 제시하는 경우가 많다.

이정후를 포함한 고연봉 야수 트레이드가 이번 오프시즌 샌프란시스코의 가장 큰 이슈라고 보면 된다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com