'개인 新' 야마모토 日 역대 3번째 역사 썼다, 다저스 PS 괴물의 귀환…이래서 악의 제국 1선발이다

LA 다저스 야마모토 요시노부. AP연합뉴스

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[스포츠조선 김민경 기자] "야마모토를 전적으로 신뢰한다."

LA 다저스 가을 괴물 야마모토 요시노부가 데이브 로버츠 감독의 기대에 완벽히 부응했다. 로테이션상 타릭 스쿠벌이 1차전 선발투수로 나섰지만, 역시나 '신흥 악의 제국' 다저스의 1선발은 야마모토였다.

야마모토는 7일(이하 한국시각) 미국 조지아주 애틀랜타 트루이스트파크에서 열린 애틀랜타 브레이브스와 내셔널리그 디비전시리즈 3차전에 선발 등판해 7이닝 98구 4안타 1볼넷 10삼진 1실점 역투를 펼쳤다. 다저스는 3대1로 승리해 시리즈 2승1패로 앞서 나갔다.

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로버츠 감독은 경기에 앞서 "야마모토를 전적으로 신뢰한다. 그가 해왔고, 지금도 하고 있는 플레이를 펼칠 수 있도록 모든 기회를 줄 것"이라고 강조했다. 야마모토가 팀의 챔피언십시리즈 진출 여부가 걸린 3차전을 반드시 잡아줄 것이란 믿음을 보인 것.

야마모토는 포스트시즌 한 경기 최다 탈삼진 개인 신기록을 세웠다. 종전 기록은 지난해 내셔널리그 와일드카드 시리즈 2차전에서 기록한 9개였다.

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아울러 일본인 투수 역대 3번째로 포스트시즌 한 경기에 두 자릿수 삼진을 달성했다. 2012년 아메리칸리그 챔피언십시리즈 2차전에서 구로다 히로키가 역대 최초 역사를 썼고, 지난해 내셔널리그 챔피언십시리즈 4차전에서 오타니 쇼헤이가 뒤를 이었다.

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야마모토는 지난해 내셔널리그 와일드카드 결정 1차전 블레이크 스넬 이후 포스트시즌 선발 등판에서 최소 7이닝 10삼진 1실점 이하를 기록한 최초의 다저스 투수라는 이색 기록도 남겼다.

LA 다저스 야마모토 요시노부. AP연합뉴스

LA 다저스 프레디 프리먼(등번호 5번)이 4회 솔로 홈런을 치고 동료들과 세리머니를 하고 있다. Imagn Images연합뉴스

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야마모토는 5회 1사 만루 위기에 놓이긴 했지만, 드레이크 볼드윈에게 1루수 땅볼을 유도해 애틀랜타에 단 한 점만 허용했다. 이 이닝을 제외하면 시종일관 애틀랜타를 압도했다.

사실 미국 언론은 야마모토보다는 애틀랜타 에이스 크리스 세일의 호투 여부에 더 큰 관심을 보였다. 세일은 한 달 전 다저스 상대로 완봉승을 거뒀다. 보스턴 레드삭스 시절인 2021년 이후 5년 만에 가을 무대에 복귀한 세일의 호투 여부도 궁금증을 자아냈지만, 정규시즌부터 문제가 됐던 다저스의 화력에 의구심을 가진 게 더 컸다.

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세일은 5이닝 7안타(2홈런) 무볼넷 7삼진 3실점에 그쳐 패전을 떠안았다. 4회초 다저스의 가을 사나이 엔리케 에르난데스가 선취 투런포를 쏘아올리고, 프레디 프리먼이 솔로포로 힘을 보탰다.

우려대로 오타니는 2타수 무안타로 침묵하고, 전반적으로 다저스 타선이 안 터지는 감이 있었으나 어쨌든 결정적 홈런 2방 덕분에 웃었다. 물론 야마모토가 애틀랜타 타선을 완전히 잠재웠기에 가능했던 일이다.

야마모토는 지난해 다저스의 2년 연속 월드시리즈 우승을 이끈 영웅이었다. 포스트시즌 6경기(선발 5경기)에 등판해 5승1패, 37⅓이닝, 33삼진, 평균자책점 1.45를 기록했다. 9이닝 완투승이 2차례나 있었다.

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야마모토가 지난해 너무 많은 이닝을 던졌고, 올해 3월 2026 WBC에도 참가해 피로감을 호소할 것이란 전망이 많았다.

그러나 올 시즌 내내 다저스 선발진이 부상으로 신음한 와중에도 야마모토는 홀로 묵묵히 로테이션에서 빠지지 않고 버텼다. 포스트시즌까지 흐름을 이어 가며 로버츠 감독의 확실한 승리 카드로 한번 더 존재감을 각인 시켰다.

LA 다저스 야마모토 요시노부. AFP연합뉴스

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com