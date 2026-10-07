하늘높이 '하이킥' 해도 150㎞ 안나왔는데…투수장인 '귀띔'에 진화한 비밀무기 → 쫄깃한 필승조 거듭났다 [인터뷰]

인터뷰에 나선 KT 김정운. 김영록 기자

20일 수원 KT위즈파크에서 열린 두산 베어스와 KT 위즈의 경기. 9회초 마무리 김정운이 1점차 승리를 지킨 후 환호하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.20/

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[스포츠조선 김영록 기자] 투수장인의 '비밀무기'가 우승의 한 축이 됐다.

김정운(23)은 KT 위즈가 자랑하는 군필 유망주였다. 시즌초부터 이강철 KT 감독이 "공이 정말 좋다. 언젠가 기회가 닿는다면 중요하게 쓸 것"이라고 거듭 언급했던 투수.

대구고를 졸업하고 2023년 신인 드래프트에서 1라운드(전체 10번)에 KT 유니폼을 입은 특급 유망주다. 하지만 군복무 때문에 프로 무대는 사실상 2년차에 가깝다. 비교적 타 팀에 노출되지 않은 '비밀무기'였고, 그 장점이 지난 9월 아이치-나고야 아시안게임 기간 동안 완벽하게 발휘됐다.

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올시즌 21경기 22⅓이닝 1승2세이브 3홀드, 평균자책점 3.63을 기록중이다. 심지어 박영현이 없는 아시안게임 기간 동안 마무리투수를 책임지며 향후 필승조로 중용되기에 충분한 눈도장까지 찍었다.

시즌전 KT 구단 관계자는 김정운에 대해 "직구가 140㎞대 중반까지 나오는 사이드암 투수다. 체인지업이 좋다"고 소개했다. 지난 5월 잠깐 1군에 올라왔지만, 자리를 잡지 못하고 내려갔다.

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 8회 마운드에 오른 KT 김정운. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

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그런데 지난 8월 1군 무대에 돌아온 김정운은 최고 150㎞에 달하는 직구를 뿌리는 강속구 투수로 변해있었다. 결정구 체인지업을 던지기보단 그냥 직구로 밀어붙이는 경기도 자주 연출할 정도다. 종종 대체 선발로도 거론되던 선수라 멀티이닝 소화가 가능한 것도 장점이다.

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김정운은 "1군 마운드에 서니 아무래도 아드레날린이 올라오는 것 같다. 2군보다 확실히 구속도 구위도 올라왔다"며 기뻐했다. 프로에서 화려한 커리어를 지닌 타자들 앞에서도 주눅들지 않는다. "자신감을 갖고 던지다보니 공도 원하는 곳에 팍팍 꽂히고, 그러니까 던지는게 더 재미있더라"는 당돌한 속내도 드러냈다.

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불펜투수의 부담감은 무척 크다. 시시각각 상대가 1점씩 조여오는 와중에 그 리드를 지켜내야한다.

"직구가 기분좋게 꽂히는 날은 타자들 반응이 늦는게 보인다. 그런 날은 체인지업을 던졌다가 아차하는 순간 맞을 수도 있다. 그보다는 힘으로 밀어붙이는게 결과가 더 좋다고 하더라. 점수차가 적으면 오히려 더 쫄깃쫄깃한 기분이 들고, 마음가짐이 달라지니까 더 재미있다."

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이강철 감독은 칭찬에 인색하지 않다. 정규시즌 우승을 확정지은 뒤 자신이 뽑은 MVP 한승택을 향해 "너 덕분에 우승했다"고 외칠 정도다. 김정운에게도 "나이스 피칭"을 거듭 외쳤다고.

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 8회 마운드에 오른 KT 김정운. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

대구고 시절에는 지금보다 투구폼이 컸다. 사이드암 투수이긴 해도 하늘높이 하이킥을 하고, 뒤쪽에서 한껏 힘을 모아 강하게 뿌리는 투구폼이었다. 하지만 지금은 와인드업 없이 세트포지션에서 한층 간결해진 폼으로 던진다.

알고보니 이강철 감독의 조언이었다. 가뜩이나 사이드암 투수인데 투구폼까지 크면 1군 무대에서 고전할 거라고 예상한 것. 우선 와인드업부터 안하는 걸로 하고, 홍성용 2군 투수코치와 본격적으로 새로운 폼을 다음었다.

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"사실 고등학교 때까지 잘해왔는데 갑자기 바꾸게 되서 의문도 있었다. 그래도 감독님 말씀대로 부딪혀보기로 했다. 지금 생각해보면 확실히 투구리듬이 일정해지고 밸런스가 잡혔다. 그러다보니 제구도 좋아지고, 집중력도 올라갔다. 폼을 간결하게 바꿨지만 직구 구속이나 구위가 떨어진 것도 아니다. 지금 생각해보면 정말 잘한 선택이었다."

20일 수원 KT위즈파크에서 열린 두산 베어스와 KT 위즈의 경기. 9회초 마무리 김정운이 1점차 승리를 지킨 후 감격스러워하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.20/

대구고 시절 SSG 랜더스 이로운과 함께 원투펀치를 이뤘던 그다. 마침 올해 선발로 변신한 이로운도 전성기를 맞이했고, 김정운도 KT 불펜 한자리를 꿰찬 기념비적인 해다. 김정운은 "(이)로운이는 정통파고 난 사이드암이라 투구 관련 얘기는 딱히 나눌게 없다. 그래도 야구 얘기는 자주 한다"며 웃었다.

"아직 완성됐다고 말하긴 부족하지만, 나날이 발전하고 있다는 확신은 있다. 군대를 빨리 갔다온 게 신의 한수였다. 심리적으로 확실히 안정감이 붙었다. 한국시리즈 엔트리에 든다면, 큰무대에서도 꼭 좋은 모습 보여드리고 싶다."

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com