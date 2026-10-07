[오피셜] '20년만에 10억 한기주벽 깼다'…하현승, 역대최고 '계약금 16억' 메가톤급 계약 '잭팟'

사진제공=키움 히어로즈

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[스포츠조선 고재완 기자] 한국 프로야구 45년 역사를 송두리째 뒤흔든 메가톤급 계약이 마침내 터졌다. 키움 히어로즈가 2027 신인 드래프트 전체 1순위로 지명한 '195㎝ 초특급 괴물 좌완' 하현승(18·부산고)에게 KBO리그 사상 최초로 '계약금 16억원'이라는 돈다발을 안겼다.

종전 역대 최고액인 2006년 한기주(KIA 타이거즈)의 10억원을 무려 2배나 뛰어넘으며, 20년 동안 난공불락으로 여겨졌던 KBO 신인 계약금의 역사를 새로 쓴 사건이다.

키움 구단은 7일 "2027 신인 드래프트 1라운드 전체 1순위로 지명한 부산고 투수 하현승과 계약금 16억원에 입단 계약을 공식 체결했다"고 전격 발표했다.

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KBO리그 역사상 신인 계약금으로 16억원이 지급된 것은 이번이 사상 처음이다.

이로써 키움은 신인 계약금 톱5중 3명을 보유하게 됐다. 하현승과 한기주에 이어 2021년 장재영은 9억원에 키움과 계약했고 지난 해 박준현, 2002년 김진우(KIA) 그리고 1997년 임선동(LG 트윈스)가 7억에 사인을 했다.

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KBO리그 신인 계약금은 2006년 한기주가 작성한 10억원이 '마의 벽'으로 불려 왔다. 2021년 키움이 장재영에게 안긴 9억원, 그리고 지난해 2026 신인 드래프트 전체 1순위로 뽑은 박준현(북일고)에게 안긴 7억원이 그 뒤를 잇는 역대급 규모였다.

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사진제공=키움 히어로즈

사진제공=키움 히어로즈

하지만 키움은 하현승을 품기 위해 기존의 틀을 완전히 깨부쉈다. 박준현(7억)의 3배에 육박하고, 종전 최고 기록인 한기주의 10억원을 경신하는 16억원을 과감하게 베팅하며 KBO 신인 계약사에 불멸의 이정표를 세웠다.

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키움이 신인 한 명에게 16억원이라는 금액을 안긴 이유는 명확하다. 바로 메이저리그 30개 구단의 집요한 러브콜을 뿌리치고 국내 잔류를 선택해 준 '희소성'과 '상징성'이다.

고교 시절부터 195㎝의 압도적인 피지컬과 시속 150㎞를 훌쩍 넘나드는 강속구를 뿌린 하현승은 드래프트 전부터 복수의 메이저리그 구단으로부터 수백만 달러 규모의 계약 제의를 받으며 미국 직행이 유력하게 거론됐다. 하지만 하현승은 장고 끝에 KBO 드래프트 참가를 선택했고, 전체 1순위 지명권을 쥐고 있던 키움이 주저 없이 그의 이름을 불렀다.

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전날(6일) 고척스카이돔에서 열린 신인 환영 행사 '영웅의 첫걸음'에 참석해 선배들 앞에서 최예나의 댄스를 선보이고, 레전드 서건창과 에이스 안우진의 멘토링을 받으며 팬들에게 첫인사를 건넸던 하현승. 상견례 다음 날 곧바로 20억 대박을 터뜨린 그는 상기된 표정으로 소감을 전했다.

사진제공=키움 히어로즈

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하현승은 "제 가치를 높게 평가해 주시고 좋은 대우를 해주신 히어로즈 구단에 진심으로 감사드린다. 평소 오고 싶었던 팀의 유니폼을 입게 돼 정말 기쁘다. 이제 정식으로 히어로즈의 일원이 됐다는 게 실감난다"며 "히어로즈는 메이저리그에 진출한 선배님들도 많고, 지금도 훌륭한 선배님들이 많이 계신 만큼 옆에서 많이 배우고 성장해 나가겠다. 내년 시즌 그라운드에서 팬 여러분께 인사드릴 수 있도록 지금부터 열심히 준비하겠다"고 힘찬 각오를 밝혔다.

한편, 구단은 하현승을 포함해 2027 신인드래프트에서 지명한 11명의 선수 전원과 계약을 완료했다. 2라운드에서 지명된 경북고 내야수 최우준은 1억 7천만원, 3라운드 경동고 투수 김민준은 1억 2천만원에 각각 도장을 찍었다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com