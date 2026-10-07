"상위 타선이 딱 김하성 수준" ATL 타선 부진, 비판받는 김하성…수비에서도 불안한 모습→PS 5타수 무안타

애틀랜타 브레이브스의 김하성. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]애틀랜타 브레이브스의 김하성이 한 타석 만에 교체됐다. 애틀랜타는 LA 다저스에게 패배하면서 탈락 위기에 몰렸다.

애틀랜타는 7일(한국시각) 미국 조지아주 애틀랜타의 트루이스트파크에서 열린 2026시즌 내셔널리그 디비전시리즈(NLDS) 3차전에서 다저스에게 1대3으로 패했다. 2차전에서 승리를 거두며 1-1 동률을 이룬 애틀랜타는 3차전에 모든 것을 걸었다. 에이스 좌완 선발 크리스 세일을 앞세워 승리를 노렸지만, 경기는 마음대로 흘러가지 않았다.

이날 애틀랜타는 세일을 선발 투수로 기용했다. 드레이크 볼드윈(포수), 로날드 아쿠냐 주니어(지명 타자), 맷 올슨(1루수), 아지 알비스(2루수), 마이클 해리스 2세(중견수), 마우리시오 두반(좌익수), 레인 토머스(우익수), 오스틴 라일리(3루수), 김하성(유격수)으로 선발 라인업을 꾸렸다.

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다저스는 야마모토 요시노부를 마운드에 올렸다. 타선에는 무키 베츠(유격수), 프레디 프리먼(1루수), 테오스카 에르난데스(좌익수), 윌 스미스(포수), 오타니 쇼헤이(지명 타자), 미겔 로하스(2루수), 앤디 파헤스(중견수), 카일 터커(우익수), 키케 에르난데스(3루수)가 섰다.

김하성은 시작부터 좋지 못했다. 1회초 1사 1루 수비 상황에서 테오스카의 타구를 제대로 포구하지 못했다. 이후 1루로 공을 던졌지만, 테오스카가 더 빨랐다. 1루에 있던 베츠는 2루까지 진루했다. 김하성의 실책이었다. 이후 세일의 호투가 이어지면서 김하성의 실책이 실점으로 이어지지는 않았다. 김하성은 3회말 1사 주자 없는 상황에서 야마모토의 초구를 타격해 좌익수 뜬공으로 물러났다. 김하성은 5회말 1사 1루에서 대타 로디 텔레즈로 교체되면서 경기를 일찌감치 마감했다. 단 한 타석을 소화하는 데 그친 셈이다.

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애틀랜타는 다저스의 타선을 공략하지 못했다. 세일은 4회초 키케에게 좌측 담장을 넘기는 투런 홈런을 얻어맞았다. 프리먼에게도 왼쪽 담장을 넘기는 솔로포를 허용하면서 3실점 하고 말았다. 애틀랜타는 5회말 1점을 만회하긴 했지만, 더이상 추격하지 못했다. 최종스코어 1-3 애틀랜타의 패배였다.

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김하성은 포스트 시즌에도 타격에서 부진한 모습을 보이고 있다. 4경기에 출전해 5타수 무안타를 기록 중이다. 애틀랜타는 김하성의 수비 능력을 최대한 활용하기 위해 기용하고 있지만, 이날 실책을 범하면서 남은 경기에 출전할 수 있을지에 대한 의문이 제기된다. 그만큼 팬들의 불만도 크다.

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경기 후 사회관계망서비스(SNS)에는 "내일 애틀랜타가 진다면 김하성이 우리 유니폼을 입은 모습을 보지 않아도 된다", "김하성을 라인업에서 빼야 한다" 등 비판적인 의견이 주를 이뤘다.

팀의 타격 부진을 지적하는 상황에서도 김하성의 이름이 등장했다. 한 팬은 "상위 타선이 모두 플레이오프에서 김하성 수준의 성적을 내고 있는데, 우리가 어떻게 이길 수 있겠나?"라고 비꼬았다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com