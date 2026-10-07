'대포쇼' 와중에 오타니 뭔가? 21G 및 98타석 연속 無홈런...LAD 홈런으로만 10득점 최초 진기록

LA 다저스 오타니 쇼헤이가 7일(한국시각) 트루이스트파크에서 열린 애틀랜타 브레이브스와의 디비전시리즈 3차전서 1회초 헛스윙 삼진을 당하고 있다. Imagn Images연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]홈런이 아니면 방법이 없는 걸까.

LA 다저스가 또 다시 홈런포를 앞세워 포스트시즌 승리를 거머쥐었다. 이번 포스트시즌서 모든 점수를 홈런으로 내고 있다.

다저스는 7일(이하 한국시각) 트루이스트파크에서 열린 NL 디비전시리즈(DS) 3차전서 키케 에르난데스와 프레디 프리먼이 터뜨린 홈런 두 방을 앞세워 3대1로 승리하고 시리즈 전적 2승1패로 다시 앞서 나갔다.

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이제 다저스는 1승을 보태면 NL챔피언십시리즈(CS)에 진출해 월드시리즈 3연패를 향한 행보에 탄력을 받게 된다.

이날 승리의 주역은 7이닝을 4안타 1볼넷 10탈삼진 1실점으로 틀어막은 선발 야마모토 요시노부지만, 결국 키케와 프리먼의 홈런이 그의 호투를 뒷받침했다고 볼 수 있다.

야마모토 요시노부가 이번 포스트시즌 첫 등판해 힘차게 공을 뿌리고 있다. UPI연합뉴스

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다저스는 0-0으로 맞선 4회초 1사 1루서 키케가 투런포를 날려 리드를 잡았다. 키케는 애틀랜타 좌완 에이스 크리스 세일의 2구째 몸쪽으로 떨어지는 88.9마일 체인지업을 끌어당겨 타구속도 106.8마일, 비거리 406피트짜리 아치를 그렸다.

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키케의 이번 가을 첫 홈런이자 포스트시즌 통산 17호 아치. 키케는 '10월 키케'라는 별명이 말해주 듯 포스트시즌서 인상적인 활약을 올해도 이어가고 있는 것이다.

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이어 2사후에는 프리먼이 세일의 2구째 몸쪽으로 떨어지는 95.7마일 싱커를 받아쳐 우중간 펜스를 훌쩍 넘겼다. 발사각 34도, 타구속도 103.2마일, 비거리 399피트로 그의 이번 포스트시즌 2호, 통산 18호 홈런. 포스트시즌 통산 홈런 부문서 동료 맥스 먼시 등 7명의 선수와 공동 10위에 랭크됐다.

프리먼의 경우 앞선 3회 타석에서 홈런성 타구가 잡혀 아쉬움을 삼켰다. 1사 1루서 세일의 98.8마일 한복판 직구를 밀어쳐 좌측 펜스를 향해 큼지막한 공을 보냈지만, 애틀랜타 좌익수 마우리시오 두반이 질주해 오른손에 낀 글러브를 펜스 위로 뻗어 낚아채는 바람에 홈런을 두둑맞았다.

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프레디 프리먼이 4회초 우중간 솔로홈런을 터띄린 뒤 오른손을 치켜든 채 베이스를 돌고 있다. Imagn Images연합뉴스

애틀랜타 좌익수 마우리시오 두반이 3회초 프레디 프리먼의 좌측 홈런성 타구를 펜스 위로 글러브를 뻗어 잡아내고 있다. AP연합뉴스

다저스는 이후 9회까지 안타 1개를 치는데 그쳐 추가점을 올리지 못했지만, 야마모토의 호투에 이어 8회 태너 스캇, 9회 에드윈 디아즈가 각각 1이닝을 무실점으로 틀어막아 2점차 승리를 거뒀다.

그런데 다저스는 이번 DS 1~3차전서 올린 10득점을 모두 홈런으로 얻어내는 진기록을 이어갔다. 포스트시즌 시작 후 홈런으로만 10연속 득점을 올린 것은 다저스가 최초다.

1차전에서는 4회 테오스카 에르난데스의 투런포, 6회 카일 터커의 투런포와 먼시의 솔로포로 5대1로 이겼고, 2대3으로 패한 2차전에서는 4회 프리먼이 솔로포, 9회 먼시가 각각 솔로홈런을 때려냈다.

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LA 다저스 오타니 쇼헤이가 7일(한국시각) 트루이스트파크에서 열린 애틀랜타 브레이브스와의 디비전시리즈 3차전서 3대1로 승리한 뒤 동료들과 기쁨의 세리머니를 하고 있다. AP연합뉴스

이같은 다저스의 홈런 잔치에도 데이브 로버츠 감독과 다저스 팬들이 기다리는 홈런은 또 터지지 않았다.

오타니 쇼헤이는 5번 지명타자로 출전해 2타수 무안타 1볼넷을 올리는데 그쳤다. 다저스 이적 후 처음으로 5번 타자로 나선 오타니는 1회초 헛스윙 삼진, 3회 포수 타격방해 출루, 5회 좌익수 뜬공, 8회 볼넷을 기록했다.

오타니는 지난 8월 19일 쿠어스필드에서 열린 콜로라도 로키스전에서 3회초 우중간 투런포를 쏘아올린 이후 이날까지 21경기 및 98타석 연속 홈런을 치지 못했다. 홈런 가뭄 기간이 자신의 커리어 하이다.

후반기 들어 왼 무릎과 오른팔 이두근 부상으로 고전을 면치 못해 9월 9일 다저스 이적 후 처음으로 부상자 명단에 오른 오타니는 15일을 쉬고 9월 24일 복귀한 이후에도 타격감이 오르지 않고 있다. 급기야 생각지도 않던 하위타순으로 밀리기 시작했다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com