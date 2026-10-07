'충격의 1군 출전 0경기' 사라진 타격 천재 신인, 어디서 뭐하나 했더니...

28일 잠실야구장에서 열린 롯데와 두산의 경기, 경기 전 2026 두산 베어스의 신인 선수들이 팬들에게 인사하는 시간이 마련됐다. 팬들 앞에 나선 김주오의 모습. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.09.28/

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[스포츠조선 김용 기자] 어디서 뭐 하나 했는데….

두산 베어스가 7일부터 일본 미야자키에서 열리는 '2026 피닉스 교육리그'에 참가한다.

두산은 니무라 퓨처스팀 감독을 수장으로 코칭스태프 8명, 선수 25명을 이번 교육리그에 파견한다. 젊은 선수 위주다. 실전 경험을 통해 기량을 쌓으라는 의도다. 선수들에게는 더 없이 좋은 기회다.

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투수는 올해 신인으로 1군 8경기를 소화한 좌완 유망주 최주형을 필두로 9명이 던진다. 포수는 박민준 등 2명, 내야수는 거포 유망주들인 박성재와 김동준 등 7명이 포함됐다.

외야에서는 김주오가 눈에 띈다. 두산이 올시즌을 앞두고 신인드래프트에서 1라운드에 뽑은 외야수. 타격에 천부적인 재능이 있다는 평가를 받으며 스프링 캠프와 시범경기에서 두각을 나타냈다. 김원형 감독은 "맞히는 능력이 타고 났다. 방망이가 나오는 궤적이 좋다. 큰 체구에 비해 발도 빠르다"며 발전 가능성이 매우 높다고 평가했다. 하지만 정작 올시즌 정규시즌 출전 기록은 없다. 2군에서도 오락가락 했다. 뭔가 감을 잡을만 하면 부상에 허덕였다는 게 구단 관계자의 설명. 부상 여파로 인해 8월과 9월 통틀어 2군 5경기 출전에 그쳤다. 올시즌 2군 60경기 타율 2할3푼5리를 기록했다.

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두산은 유망주와 신인들의 기량 향상을 위해 2006년부터 미야자키 교육리그에 참가중이다. 올해는 22일간 18경기를 치른다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com