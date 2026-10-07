키움이 '부산고 오타니'에 16억 안긴 이유…'하현승 프로젝트' 3개월 비하인드 [SC포커스]

사진제공=키움 히어로즈

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] 2006년 한기주(KIA 타이거즈)가 세운 10억원의 벽을 무려 20년 만에 허물고, KBO리그 45년 역대 신인 계약금 최고액인 '16억원'을 작성한 키움 히어로즈와 특급 루키 하현승(18·부산고).

프로야구 역사상 전례가 없던 16억원의 잭팟은 하루아침에 즉흥적으로 나온 숫자가 아니었다. 메이저리그 최고 명문 뉴욕 양키스의 40억원 러브콜, 일본프로야구(NPB) 시절 오타니 쇼헤이의 계약 규모 분석, 그리고 지난 7월부터 치밀하게 계산기를 두드린 키움 프런트와 하현승이 만들어낸 결과물이었다.

키움의 '하현승 프로젝트'는 이미 3개월 전인 7월 초부터 가동됐다. 하현승이 해외 직행 대신 KBO 신인 드래프트 참가 신청서를 제출하자, 키움은 주저 없이 그를 전체 1순위 지명자로 내부 확정 지었다. 그리고 지명 결심과 동시에 곧바로 구체적인 계약금 책정 작업에 착수했다.

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키움 프런트가 세운 첫 번째 원칙은 명확했다. '하현승이라는 최고의 선수에게는 최고의 대우를 해준다'는 것이었다. 이에 따라 2006년 한기주가 받은 종전 KBO 신인 최고액 10억원을 넘어서는 것은 협상 시작 전부터 이미 기정사실로 못 박아뒀다.

사진제공=키움 히어로즈

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키움 측은 "적정 몸값을 산출하기 위해 국내 프로야구는 물론 축구, 농구, 배구 등 국내 타 프로 스포츠 종목의 모든 신인 계약 사례까지 전수조사했다"라며 "하지만 하현승의 기량과 상징성에 견줄 만한 비교 대상을 국내 스포츠계 전체를 통틀어도 찾을 수 없었다"고 설명했다. 10억원을 훌쩍 뛰어넘는 파격적인 액수가 불가피했던 이유다.

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16억 책정의 가장 결정적인 도화선은 메이저리그 최고 명문 구단인 '뉴욕 양키스의 공식 오퍼'였다. 하현승은 드래프트 전 양키스로부터 300만 달러(약 40억원) 이상의 파격적인 영입 제안을 받았다. 마이너리그 계약 수준을 넘어 즉시 거액을 쥐어주겠다는 빅리그의 유혹이었다. 하지만 하현승은 태평양을 건너는 대신 KBO리그, 그리고 키움 히어로즈에서 프로 커리어를 시작하겠다는 결단을 내렸다.

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키움은 선수가 포기한 기회 비용과 국내 잔류 의지를 가볍게 보지 않았다. 미국에 직행했다면 손에 쥘 수 있었던 40억원이라는 가치, 그리고 KBO리그 팬들과 구단을 위해 결단을 내려준 선수의 진심을 존중해야 한다는 공감대가 구단 내에 형성됐다. 16억원은 미국행이라는 꽃길을 마다하고 한국을 선택해 준 유망주의 결단에 구단이 표할 수 있는 '최고의 예우'였던 셈이다.

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키움은 하현승이 단순한 155㎞ 파이어볼러 좌완 투수를 넘어, 배팅 파워까지 갖춘 '투타겸업(이도류)' 역량을 지녔다는 점에 주목했다. 하현승은 고교 무대에서 마운드와 타석을 오가며 독보적인 활약을 펼쳤고, 올해 U-18 아시아야구선수권대회에서는 결승전을 포함해 3경기 3승을 거두며 국제 경쟁력을 입증했다. 마운드에서 에이스 역할을 하면서 필요시 타석에서 장타를 터뜨릴 수 있는 희소성은 현대 야구에서 계산 불가능한 가치를 지닌다.

스포츠조선DB

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키움은 이 과정에서 '원조 이도류' 오타니 쇼헤이의 신인 시절 계약까지 분석했다. 오타니는 2013년 일본프로야구(NPB) 니혼햄 파이터스 입단 당시 메이저리그 진출을 고민하다 잔류하면서 계약금 및 인센티브를 포함해 총액 1억 5000만엔(약 13억원)을 받았다. 키움은 물가 상승률과 당시 일본 야구계의 환경, 그리고 하현승의 투타겸업 잠재력을 대입해 오타니의 계약 규모를 뛰어넘는 16억원이라는 금액을 도출해 냈다.

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그동안 키움은 강정호, 박병호, 김하성, 이정후 등 메이저리거들을 배출해 오며, 기존 선수는 물론 신인들과 계약할 때도 '현재의 기량뿐만 아니라 선수가 향후 보여줄 미래 잠재력까지 선제적으로 반영해 호혜적인 대우를 안긴다'는 기조를 유지해 왔다. 특히 2023년부터 2026년까지 4년 연속 최하위에 머문 키움에게 2027년은 절대 물러설 수 없는 배수진의 해다.

프런트가 과감하게 지갑을 열어 16억원을 투자한 것은, 선수에게 확실한 동기부여와 자부심을 심어줘 팀의 중심축으로 빠르게 안착시키겠다는 강력한 의지의 표현이다.

사진제공=키움 히어로즈

고재완 기자 star77@sportschosun.com