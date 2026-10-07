'와 이걸 잡네!' 킹 불펜 등판 초강수 SD, 2패 후 1승 반격 성공[NLDS 리뷰]

제이크 크로넨워스(오른쪽). AFP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]극적인 반격 성공. 샌디에이고 파드리스가 디비전시리즈 첫 승을 신고했다.

샌디에이고는 7일(이하 한국시각) 미국 캘리포니아주 샌디에이고 펫코파크에서 열린 메이저리그(MLB) 내셔널리그 밀워키 브루어스와의 디비전시리즈(5전3선승제) 3차전에서 4대3으로 승리했다.

1,2차전을 모두 내주고 벼랑 끝에 몰려있던 샌디에이고는 3차전에서 첫승을 거두면서 1승2패로 반격에 나섰다. 시리즈를 끝낼 기회를 눈앞에 뒀던 밀워키는 시리즈 첫 패로 2승1패를 기록하게 됐다.

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밀워키 선발 라인업=잭슨 추리오(좌익수)-제이크 바우어스(1루수)-윌리엄 콘트레라스(포수)-브라이스 투랑(2루수)-크리스티안 옐리치(지명타자)-개럿 미첼(중견수)-쿠퍼 프랫(유격수)-살 프렐릭(우익수)-조셉 오티즈(3루수) 선발투수 더스틴 메이

샌디에이고 선발 라인업=페르난도 타티스 주니어(우익수)-잭슨 메릴(중견수)-매니 마차도(3루수)-타이 프랑스(1루수)-에단 살라스(포수)-잰더 보가츠(유격수)-더스틴 해리스(좌익수)-사마드 테일러(지명타자)-제이크 크로넨워스(2루수) 선발투수 닉 피베타

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초반부터 팽팽한 접전이 펼쳐졌다. 1회말 샌디에이고가 2사 후 마차도의 볼넷 출루로 먼저 주자가 나갔지만 득점으로 이어지지 않았고, 밀워키 역시 2회초 옐리치의 안타에도 후속타가 없었다.

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0-0의 접전은 샌디에이고가 깼다. 3회말 이닝 선두타자 테일러의 단타가 시작이었다. 이어 2루 도루까지 성공시키면서 단숨에 무사 주자 2루 득점권 찬스가 만들어졌다. 크로넨워스가 보내기 번트에 성공했고, 테일러는 3루까지 들어갔다. 이어 타티스 주니어의 유격수 땅볼때 테일러가 득점을 올렸다. 샌디에이고의 선취점이었다.

마쓰이 유키. AP연합뉴스

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이어 메릴의 안타로 다시 주자가 나갔다. 메릴 또한 2루 도루를 성공시키면서 득점권에 진루했다. 마차도가 메릴을 불러들이는 좌익수 방면 적시타를 터뜨리면서 샌디에이고가 2-0으로 앞섰다. 출루, 도루, 적시타까지 완벽하게 기선을 제압하는 2점이었다.

그러나 밀워키도 침착하게 따라갔다. 4회초 콘트레라스의 솔로 홈런이 분위기를 단숨에 바꿨다. 1점 차 추격에 나선 밀워키는 4회말 무사 1루 위기에서 메이를 내리고 조조 로메로를 투입해 무실점으로 막아냈고, 5회말 프랫과 프렐릭의 연속 안타로 무사 1,2루 빅찬스를 마련했다.

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오티즈의 번트로 1사 2,3루. 추리오가 희생플라이로 3루 주자를 불러들이면서 2-2 동점이 됐다.

그러나 수세에 몰린 샌디에이고가 5회말 경기를 다시 뒤집었다. 크로넨워스의 솔로포가 터졌다. 크로넨워스는 로메로의 초구 스위퍼를 잡아당겨 오른쪽 담장을 넘어가는 역전 홈런으로 연결시켰다. 샌디에이고가 3-2로 리드를 되찾았다.

불펜으로 등판한 마이클 킹. AP연합뉴스

이어 샌디에이고가 6회말 1점 더 달아났다. 2사 후 보가츠의 안타로 물꼬를 텄다. 상대 폭투로 보가츠가 2루에 들어갔고, 미겔 안두하 타석에서 유격수 프랫의 송구 실책이 나오면서 2루주자가 득점을 올렸다. 샌디에이고가 2점 차로 달아났다.

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밀워키도 끈질겼다. 7회초 추가점을 냈다. 2사 후 콘트레라스와 투랑의 연속 안타로 주자 1,3루. 옐리치가 1점 차로 추격하는 적시타를 터뜨리며 3-4로 점수차를 다시 좁혔다.

경기 후반부는 불펜 싸움이었다. 아슬아슬한 1점의 리드를 쥔 샌디에이고는 마이클 킹까지 불펜으로 올렸다. 8회 등판한 킹은 9회초 1사 후 볼넷 2개로 위기에 몰렸으나 핵심 타자 옐리치를 상대로 병살타를 유도해내면서 경기를 끝냈다.

한편 두팀의 4차전은 8일 펫코파크에서 열린다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com