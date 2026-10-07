다저스 사상 최초! '5번 강등' 대굴욕 → 오타니 폭풍 2출루! 얼마나 칭찬할게 없으면 "타격방해 이끌어냈다!"

MLBTV캡처

ATLANTA, GEORGIA - OCTOBER 06: Shohei Ohtani #17 of the Los Angeles Dodgers reacts during the fifth inning against the Atlanta Braves in game three of the National League Division Series at Truist Park on October 06, 2026 in Atlanta, Georgia. Kevin C. Cox/Getty Images/AFP (Photo by Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Los Angeles Dodgers' Shohei Ohtani reaches for his waist after taking a swing during an at-bat in the eighth inning in Game 3 of baseball's National League Division Series against the Atlanta Braves, Tuesday, Oct. 6, 2026, in Atlanta. (AP Photo/Brynn Anderson)

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[스포츠조선 한동훈 기자] LA 다저스 슈퍼스타 오타니 쇼헤이가 '5번타자'로 강등 당했다. 다저스 유니폼을 입고 5번타자는 처음이다.

오타니는 이번 포스트시즌 처음으로 멀티 출루에 성공했다. 하지만 안타는 없었다. 슬럼프가 길어지고 있다.

메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 7일(한국시각) '5번타자로 나선 오타니가 두 차례 출루했지만 타격감은 여전히 찾는 중'이라고 보도했다.

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오타니는 이날 애틀란타 트루이스트파크에서 열린 2026 메이저리그 포스트시즌 애틀란타 브레이브스와 내셔널리그 디비전시리즈 3차전 5번 지명타자로 선발 출전했다.

오타니는 다저스 이적 후 가장 낮은 타순을 배정 받았다. 오타니는 다저스에서 1번 아니면 2번타자로만 나왔었다. MLB닷컴에 따르면 오타니가 5번 이하의 타순에서 선발 출전한 것은 LA 에인절스 시절이었던 2020년 9월 24일 이후 처음이다.

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오타니는 2타수 무안타 1볼넷을 기록했다. 포수 타격 방해 덕분에 1루에 나가기도 했다. 다저스는 3대1로 승리했다. 다저스는 시리즈 2승 1패 우위를 점했다.

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데이브 로버츠 다저스 감독은 "오타니가 타격방해를 이끌어냈다"며 칭찬했다.

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타격방해는 사실 포수가 부주의해 벌어지는 실책이다. 오타니가 유도했다고 보기에는 근거가 빈약하다.

오타니는 이번 디비전시리즈 3경기 10타수 2안타 타율 2할 출루율 2할7푼3리를 기록했다.

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로버츠 감독은 "볼넷도 좋았다. 전반적으로 타석에서 의도나 경기 내용이 나아졌다고 생각한다"며 애매모호한 호평을 늘어놓았다.

오타니가 제 컨디션이 아니어도 기대치는 높다.

MLB닷컴은 '비록 오타니의 몸 상태가 완벽하지 않더라도 다저스는 그가 상대 투수를 압박하기를 기대한다. 스트라이크 존을 넓게 활용하지 못하도록 강제하길 원한다. 최근 오타니는 그런 모습을 보여주지 못했다'고 지적했다.

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다만 '5번 오타니'는 일회성 카드다. 애틀란타 선발투수 크리스 세일과 상대전적이 나빴기 때문이다.

MLB닷컴은 '오타니를 5번으로 내린 것은 향후 라인업 구성을 예고하기 보다는 전략적 선택이었다'고 짚었다.

로버츠 감독은 "특정 선수에 대한 신뢰가 부족해서 내린 결정이 아니다. 오늘 경기에서 승리할 확률을 가장 높이는 방법이 무엇인지 고민한 결과다. 단기전에서는 모두가 그런 마음을 먹어야 한다"고 밝혔다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com