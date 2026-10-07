롯데 대충격! 1라운더 방출 피바람.. '은퇴는 NO' → 3명 전력 외 통보

퍼시픽리그 홈페이지 캡처

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[스포츠조선 한동훈 기자] 2022 신인드래프트 1라운드에 지명된 특급 유망주가 '방출생' 신세가 됐다.

일본 매체 풀카운트는 7일 '롯데가 2022년 드래프트 1순위 기쿠치 등 3명에게 전력 외 결정을 통보했다'고 보도했다.

일본프로야구(NPB) 지바 롯데 마린스가 선수단 정리 작업에 들어갔다. 지바 롯데는 2026시즌 63승 3무 77패 부진하며 퍼시픽리그 5위에 머물렀다.

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투수 기쿠치 리쿠와 아즈마 유스케 그리고 내야수 이시가키 마사미가 칼바람을 맞았다.

기쿠치는 NPB 4시즌 통산 44경기에 출전해 54⅔이닝을 투구했다. 1승 2패 2홀드 1세이브 평균자책점 3.79를 기록했다.

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2024년 20경기 24이닝 1승 2홀드 평균자책점 2.25를 기록한 것이 커리어 하이다.

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기쿠치는 올 시즌 거의 출전하지 못했다. 2경기 3이닝 2실점에 그쳤다.

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기쿠치는 패스트볼 위력이 뛰어나고 오른팔 스윙이 간결해 체감속도가 훨씬 빠르다는 장점으로 기대를 모았다. 롯데는 기쿠치 지명 후 "투쟁심도 가지고 있어 위닝샷만 가다듬으면 1군 전력으로 활용 가능하다"고 높이 평가했다.

기쿠치는 입단 당시 "신인왕이 목표다. 나의 꿈은 다르빗슈 유 같은 투수가 되는 것"이라고 당찬 포부를 밝혔지만 프로의 벽은 높았다.

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풀카운트는 '롯데는 3명에게 내년 시즌 계약을 갱신하지 않겠다고 전달했다. 3명은 모두 은퇴 의사는 없는 것으로 알려졌다'고 덧붙였다.

이시가키는 올 시즌을 앞두고 일본 국가대표팀 합숙에 지원 멤버로 참여했다. 1군 8경기에 출전했다. 아즈마는 2021년 37경기, 2023년 36경기 등판 기록이 있지만 올해는 1경기 등판이 전부였다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com